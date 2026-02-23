Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa takeissa piilevästä turvallisuusriskistä.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla verkkokaupassa myytyjen RevolutionRace-merkkisten takkien takaisinvedosta.
Takit koossa 146–164 tuotenumeroilla 10881, 10760, 14165, ja 11113 vedetään takaisin. Tuotenumero löytyy vaatteen sisäpuolelta vasemmalta puolelta hoito-ohjelapun yhteydestä.
Takaisinveto koskee kaikkia värejä.
Takeissa piilee jumiutumisen riski.Tukes
Takaisinvedon syy piilee siinä, että takkien helmassa oleva pitkä nauha voi tarttua kiinni esimerkiksi liikennevälineisiin tai ovien väliin ja aiheuttaa näin loukkaantumisvaaran lapsille.