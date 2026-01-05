Nestlé ilmoittaa äidinmaidonkorvikkeen takaisinvedon laajenemisesta.

Suomen Nestle tiedotti joulukuussa 2025 vetävänsä takaisin yhden erän NAN Sensilac 1 -äidinmaidonkorvikejauhetta 800 gramman pussissa.

Nyt tehdyissä selvityksissä on todettu, että yhdessä hyvin pieninä määrinä käytettävässä öljyraaka-aineessa saattoi olla havaittavissa kereulidia, joka on Bacillus cereus -bakteerin tuottama toksiini, kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan.

Tämän vuoksi Nestlé on päättänyt varotoimenpiteenä laajentaa takaisinvedon koskemaan myös seuraavia tuotteita ja vain niiden seuraavia eriä:

Takaisinvedettäviä tuotteita.Nestlé

EAN: 8445290748010