Onni suosi perjantaisessa Eurojackpot-arvonnassa lappeenrantalaista nettipelaajaa.
Perjantaisessa Eurojackpot-arvonnassa onni suosi lappeenrantalaista nettipelaajaa, joka voitti täysosumallaan 17,6 miljoonaa euroa. Veikkaus kertoo ilouutisesta tiedotteessaan.
Kyseessä on 25. Eurojackpotin päävoitto, joka osuu pelin historiassa Suomeen. Kyseessä on jo toinen Suomeen osunut päävoitto tammikuun aikana.
Lappeenrantalainen saa jättisumman pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen.
– Tällaista onnenpotkua juhlistetaan ehdottomasti myös kahvikupin äärellä. Pistämme Miljonäärisalongissa pannun kuumaksi ja toivotamme lappeenrantalaisen voittajamme lämpimästi tervetulleeksi perinteisille voittokahveille Veikkauksen pääkonttorille, Veikkauksen viestintäpäällikkö Eine Alho kertoo.
Päävoitto osui Suomen jo toistamiseen tammikuun 2026 aikana, sillä helsinkiläinen nettipelaaja voitti aiemmin 74 miljoonaa euroa.
Kaikkien aikojen suurimman suomalaisen rahapelivoiton titteliä pitää yhä hallussaan Siilinjärvelle vuoden 2019 elokuussa osunut lähes 92 miljoonan euron Eurojackpotin päävoitto.