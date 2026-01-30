Eurojackpotin perjantain arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma, joka osui Suomeen.

Päävoiton arvo on noin 17 miljoonaa euroa. Kyseessä on jo toinen Suomeen osunut päävoitto tammikuun aikana.

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnan (kierros 5/2026) oikea rivi on 8, 13, 15, 17 ja 37. Tähtinumerot ovat 3 ja 7.

Illan arvonnassa löytyi yksi täysosuma, joka osui Suomeen. Voittaja saa 5+2 -oikein rivillä itselleen tarkalleen 17 638 609,90 euron jättipotin.



– Vuoden alku on ollut Eurojackpotissa huikea, sillä päävoitto osui Suomeen jo toistamiseen tänä vuonna. Jättimäiset onnittelut sille onnekkaalle suomalaiselle, joka on pelannut 17 miljoonan euron arvoisen voittorivin, Veikkauksen viestintäpäällikkö Eine Alho onnittelee.

Veikkaus tiedottaa voittopaikkakunnan lauantaiaamuna.