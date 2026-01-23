Eurojackpotin arvonnassa on ollut yksi täysosuma.
Veikkaus kertoo, että miljoonapotti osui Saksaan.
Täysosumalla kuittaa itselleen 53 723 457 euron arvoisen potin.
Kierroksen päänumerot olivat: 18, 36, 39, 45 ja 50. Tähtinumerot olivat: 6 ja 9.
5+1-tuloksia oli pelattu kolme: kaksi Ruotsissa ja yksi Norjassa. Jokaisen rivin arvo on noin 741 000 euroa.
5+0-tuloksilla voittaa noin 313 000 euroa. Niitä löytyi neljä kappaletta, joista kaksi Saksasta ja kaksi Puolasta.
Ensi tiistaina päävoittona Eurojackpotissa on kymmenen miljoonaa euroa.
Juttua päivitetty kello 22.12 tiedolla siitä, että päävoitto osui Saksaan.