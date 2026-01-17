Lotossa on tänään tarjolla kaikkien aikojen ennätyspotti, 16 miljoonaa euroa.

Veikkauksessa odotellaan illan lottoarvontaa jännittyneen odottavaisissa tunnelmissa. Illalla selviää, lähteekö 16 miljoonan euron potti jakoon.

– Tämä on iso potti. Lottoa on pelattu Suomessa yli 55 vuotta. Jos käy niin, että illan arvonnassa löytyy yksi ainoa seitsemän oikein -tulos, niin se on loton historian suurin yksittäinen voitto. Iloinen positiivinen jännitys on tämän asian tiimoilta, kertoo Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula MTV Uutisille.

Nisula kertoo, että ennätyspotti on vaikuttanut selvästi myös pelimyyntiin.

– Kun potti on suuri, niin usein suomalaisilla kiinnostus kasvaa, niin Loton kuin Eurojackpotinkin kanssa.

Nisula ei voi antaa pelimyynnistä aivan tarkkoja myyntilukuja. Hän kertoo, että tavanomaiseen viikkoon nähden pelaaminen on kuitenkin nyt jopa tuplaantunut. Nisulan mukaan jopa yli miljoona suomalaista vaikuttaa laittaneen rivin vetämään.

– Vaikuttaa siltä, että yli miljoona suomalaista jännittää tänään illalla tavalla tai toisella, että osuuko suuri lottovoitto kohdalle.

"Lotto suomalaisten ykköspeli"

Eurojackpot on usein otsikoissa useiden kymmenien miljoonien eurojen päävoitoillaan. Nisulan mukaan lotto pitää kuitenkin pintansa suomalaisten ykköspelinä. Eurojackpot tulee rinnalla.

– Nämä kaksi peliä erottuvat selvästi asiakkaidemme profiilista.

Nisula toteaa, että lotto on suomalaisille merkityksellinen peli.

– Loton päävoiton suuruutta ei verrata siten, että voisiko se olla vielä enemmän. Sen sijaan ajatellaan niin, että 16 miljoonaa on jättimäinen summa rahaa, Nisula kertoo.

– Seurataan miten illan arvonnassa käy ja sitten se nähdään, että onko huomenna se aika, että juhlitaan uutta jättimäistä suomalaista lottomiljonääriä, hän jatkaa.