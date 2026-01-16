Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten tiistaina pelin potti kohoaa noin 42 miljoonaan euroon.
Veikkaus kertoo tiedotteessaan, että Suomeen osui Eurojackpotista tänään 391 488 euron voitto.
Maskulainen nettipelaaja sai voiton 5+1 -oikein tuloksellaan.
Eurojackpotin 5+0 -oikein rivejä oli pelattu yhdeksän kappaletta ja niillä voitti 122 656 euroa. Voitoista seitsemän matkasi Saksaan, yksi Kreikkaan ja yksi Hollantiin.
Illan Eurojackpot-rivi (kierros 3/2026) on 8, 16, 37, 39 ja 48. Tähtinumerot 5 ja 11.