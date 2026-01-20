Eurojackpotin päävoitto nousi 52 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt täysosumia. Perjantain voittosumma kohosi 52 miljoonaan euroon.
Arvonnan oikeat numerot ovat 16, 26, 32, 37 ja 45. Tähtinumeroiksi arvottiin 2 ja 3.
Suomessa oli pelattu kaksi 4+2-tulosta, joiden arvo on noin 6 600 euroa.
Tiistai-Jokerin oikea rivi on 4, 3, 0, 3, 3, 4 ja 0.
Pelistä löytyi yksi kuusi oikein -tulos, joka oli pelattu tuplattuna Riihimäen Eteläisen Asemakadun Pelaamossa.
Vaikka peliongelma voi hävettää, kannattaa siihen yrittää puuttua.
Apua voi hakea esimerkiksi Peluurin auttavasta puhelimesta (0800 100 101) sekä chatista, A-klinikoilta tai Pelirajat’on-vertaistuesta.