Illan lottoarvonnassa oli illalla peräti kolme täysosumaa. Potissa oli 4 000 000 euroa.
Seitsemän oikein tuloksen voitto-osuus oli 1 333 333,33 euroa.
Veikkaus kertoo, että voitot osuivat nettipelaajalle Rovaniemelle, nettipelaajalle Tampereelle ja nettipelaajalle pienelle paikkakunnalle Etelä-Pohjanmaalle.
– Suuret onnittelut uusille suomalaisille lottomiljonääreille! Voittajat ovat lämpimästi tervetulleita Veikkauksen perinteisille suurvoittajakahveille, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Ensi viikolla Loton potissa on miljoona euroa.