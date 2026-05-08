Kanada julkisti alustavan joukkueensa jääkiekon MM-kisoihin.
Kanada nimesi perjantaina 23 pelaajan alustavan joukkueen 15. toukokuuta Sveitsissä käynnistyvään jääkiekon miesten MM-kisoihin.
Vaahteranlehtien nippu pursuaa laatua.
Joukkueessa on hyökkäämässä San Jose Sharksin Macklin Celebrini, joka sijoittui NHL:n runkosarjan pistepörssissä neljänneksi mahtitehoin 45+70=115.
Helmikuisesta Milanon olympiahopeajoukkueesta Kanadan MM-turnausryhmään kuuluu Celebrinin lisäksi John Tavares. Joukkueessa on niin ikään Mathew Barzalin ja Mark Scheifelen kaltaisia kovan luokan tähtiä.
Ainoana pelaajana NHL:n ulkopuolelta joukkueessa on mukana Michiganin yliopiston maalivahti Jack Ivankovic. Hän on Nashville Predatorsin kakkoskierroksen varaus viime vuodelta.
Kanada pelaa MM-kisoissa B-lohkossa, jossa ovat myös Ruotsi, Tshekki, Tanska, Slovakia, Norja, Slovenia ja Italia.
Kanadan alustava joukkue jääkiekon MM-kisoihin:
Maalivahdit:
Jet Greaves (Columbus Blue Jackets)
Jack Ivankovic (Michiganin yliopisto)
Cam Talbot (Detroit Red Wings)
Puolustajat:
Evan Bouchard (Edmonton Oilers)Dylan DeMelo (Winnipeg Jets)Sam Dickinson (San Jose Sharks)Denton Mateychuk (Columbus Blue Jackets)Darnell Nurse (Edmonton Oilers)Morgan Rielly (Toronto Maple Leafs)Zach Whitecloud (Calgary Flames)Parker Witherspoon (Pittsburgh Penguins)