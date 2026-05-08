Juhamatti Aaltonen antoi sapiskaa Jimi Suomelle.

Tapparan Kasper Simontaival taklasi KooKoon Jimi Suomea jykevästi jääkiekon SM-liigan neljännen loppuottelun toisessa erässä.

KooKoon ykköspuolustaja poistui tämän jälkeen pukusuojaan. Suomi on ollut kouvolalaisten tehokkain pakki niin runkosarjassa kuin pudotuspeleissä.

Kaukalon laidalla ottelua seuraava MTV Urheilun asiantuntija Siim Liivik pohti, ettei Suomea voida korvata.

Juhamatti Aaltonen puolestaan opasti KooKoo-pakkia.

– Ikävä loukkaantuminen, mutta haluaisin puhua tästä playoff-jutusta. Tuossa hän näyttää vähän, että nyt sattui. Okei, kamera vielä nappaa sen, että nostelee kättä ja katsoo valmentajaa. Noita ei saa näyttää! Aaltonen jyrisi erätauolla.

– Nyt kaikki näkevät, että nyt sinua sattui. Nyt tulee sattumaan, jos tulet takaisin kentälle.

Aaltonen luonnehti, että asiassa on kyse pelistä pelin sisällä.

– Sitten kun sattuu, mene istumaan penkin päähän, sano jollekin, että minä olen ulkona ja katsotaan erätauolla. Silloin kukaan ei olisi huomannut tuota. Nyt kaikki tietävät, että Jimi Suomella sattui.