Rollaattorimarssi sai alkunsa Tampereella viime vuonna.
Parillakymmenellä paikkakunnalla on tänään järjestetty rollaattorimarssi.
Marssin tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten oikeuksia, osallisuutta ja arvostusta sekä juhlia pitkää elämää.
Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2 000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi.
Ikäinstituuin mukaan rollaattorimarssiin olivat ilmoittautuneet mukaan Tampereen lisäksi muun muassa Turku, Hamina, Oulu, Rovaniemi ja Seinäjoki.
Helsingin rollaattorimarssilla (kuvassa) oli mukana parisataa ihmistä.