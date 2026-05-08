Tapparalta hylättiin avauserässä yksi maali KooKoon haaston jälkeen. Tilanne herätti keskustelua.
MTV:n liveseuranta SM-liigan neljännestä finaalista
Tappara juhli jääkiekon SM-liigan neljännessä loppuottelussa toista maaliaan reilun 12 minuutin pelin jälkeen. Kotijoukkue KooKoo kuitenkin haastoi osuman.
Haasto onnistui, ja Kasper Simontaipaleen luutima kihaus hylättiin. Sitä edeltänyt Tapparan Kristian Tanuksen luistinkontakti KooKoo-maalivahti Eetu Randelinin mailaan tulkittiin maalivahdin häirinnäksi.
Vaihtopenkkien välistä ottelua seuraava MTV Urheilun asiantuntija Siim Liivik kertoi myöhemmin lisätietoja KooKoon haastosta.
– Kun KooKoo haastoi maalin, oli mielenkiintoinen tilanne vaihtopenkillä. Apuvalmentaja Tuukka Poikonen kävi (päävalmentaja Jouko) Myrrälle sanomassa siitä. Myrrä oli vähän silleen, että "ootko ihan..." Siinä näkee, että päävalmentajan on tietenkin pakko luottaa, että apuvalmentajat ovat tehneet työnsä hyvin. Siellä varmasti katsomovalmentaja on antanut sinne infon, Liivik selvitti.
Liivik koki myös, että ilmeestä oli "ihan selvästi" nähtävissä Myrrän ihmettely.
"Sata kertaa sadasta maali"
MTV Urheilun asiantuntijat Juhamatti Aaltonen ja Ari Vallin olivat episodista toistensa kanssa eri linjoilla.
– Tämä oli mielenkiintoinen. Joo, Tanuksen luistinhan osuu maalivahdin alueella Randelinin mailaan, mutta minun mielestäni tämän pitäisi olla ihan sata kertaa sadasta maali, Aaltonen sanoi erätauolla.