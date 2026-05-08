Tuoreen tutkimuksen mukaan taloudellinen epätasa-arvo lisää kylmyyteen ja kuumuuteen kuolevien määrää noin 100 000:lla Euroopassa. Tutkimuksesta kertoo muun muassa The Guardian.

Espanjalaisen tutkimuskeskus IS Globalin julkaiseman tutkimuksen mukaan kylmyys ja kuumuus lisäävät kuolemia kaikkein eniten alueilla, joilla on eniten köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Muun muassa kehnot asuinolot ja heikko pääsy terveydenhuoltoon lisäävät kuolemisen riskiä.

Tutkijat laskivat, miten eri alueiden kuolleisuus kehittyisi, jos alue olisi tulotason suhteen mahdollisimman tasa-arvoinen tai toisaalta mahdollisimman epätasa-arvoinen.

The Guardian kertoo tutkijoiden laskeneen esimerkiksi, että jos taloudellinen tasa-arvoisuus nostettaisiin heidän tutkimillaan alueilla samalle tasolle Slovenian kanssa, vähenisivät säähän liittyvät kuolemat yli 100 000:lla.

Slovenia on gini-kertoimella mitattuna Euroopan tasa-arvoisin alue. Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku.

Euroopan komission mukaan äärimmäisen korkeat ja kylmät lämpötilat aiheuttavat noin 400 000 kuolemaa vuodessa.

Kesästä 2026 odotetaan porottavan kuumaa

El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän lähikuukausina, ja kesästä 2026 pelätään tulevan äärimmäisen kuuma Euroopassa.

EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan tämän vuoden huhtikuu oli mittaushistorian kolmanneksi kuumin huhtikuu koko maailmassa. Joissakin maissa, esimerkiksi Espanjassa, huhtikuu oli kuumin huhtikuu tähän mennessä.