Kahden päivän kaurapainotteinen ruokavalio auttoi tutkimuksessa alentamaan kolesteroliarvoja jopa kuudeksi viikoksi.

Tuoreen tutkimuksen mukaan helppo ja halpa keino voisi olla avuksi korkeiden kolesterolitasojen taklaamisessa.

Lyhytaikainen kaurapohjainen ruokavalio näyttäisi nimittäin olevan yllättävän tehokas apu arvojen alentamisessa.

Saksalaisen Bonnin yliopiston tutkimus aiheesta julkaistiin hiljattain Nature Communications -lehdessä.

Osallistujilla oli metabolinen oireyhtymä

Tutkimukseen osallistuneilla oli metabolinen oireyhtymä – yhdistelmä ylipainoa, korkeaa verenpainetta sekä kohonneita verensokeri- ja veren rasva-arvoja. Metabolinen oireyhtymä kasvattaa tyypin 2 diabeteksen ja sydänsairauden riskiä.

He noudattivat kahden päivän ajan kalorirajoitettua ruokavaliota, joka koostui lähes yksinomaan kaurapuurosta. Tämän jälkeen heidän kolesteroliarvonsa paranivat merkittävästi verrattuna verrokkiryhmään.

Ruokavalio ilmeisesti vaikutti suolistossa elävien mikro-organismien koostumukseen. Mikrobiomin tuottamat aineenvaihduntatuotteet näyttävät osaltaan vaikuttavan merkittävästi kauran myönteisiin terveysvaikutuksiin, tutkimustiedotteessa kerrotaan.

Kaurapuuroa kolmesti päivässä

32 osallistujaa pyydettiin syömään yksinomaan vedessä keitettyä kaurapuuroa kolme kertaa päivässä kahtena päivänä. Aterioihin sai lisätä vain hieman hedelmiä tai vihanneksia.

He söivät 300 grammaa kaurahiutaleita kumpanakin päivänä ja saivat vain noin puolet normaalista kalorimäärästään. Myös verrokkiryhmä noudatti kalorirajoitettua ruokavaliota, mutta se ei perustunut kauraan.

Lue myös: Kaurapuuron joukkoon kannattaa nyt laittaa yksi ainesosa

Molemmat ryhmät hyötyivät ruokavaliomuutoksesta. Vaikutus oli kuitenkin selvästi voimakkaampi kaurapohjaista ruokavaliota noudattaneilla.

– Erityisen haitallisen LDL-kolesterolin taso laski heillä 10 prosenttia – se on merkittävä vähennys, vaikkei täysin verrattavissa nykyaikaisten lääkkeiden vaikutukseen, tutkija Bonnin yliopiston apulaisprofessori Marie-Christine Simon korostaa tutkimustiedotteessa.

Simonin mukaan kauraryhmäläiset myös laihtuivat keskimäärin kaksi kiloa, ja heidän verenpaineensa laski hieman.

Erityisesti vaikutus LDL-kolesteroliin on tutkijoiden mukaan todennäköisesti terveydellisesti merkittävä. LDL-kolesterolin alentaminen vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Vaikutus kesti viikkoja

Kaurapohjaisen ruokavalion suotuisa vaikutus säilyi vakaana vielä kuuden viikon jälkeenkin.

– Lyhytaikainen kaurapohjainen ruokavalio säännöllisin väliajoin voisi olla hyvin siedetty tapa pitää kolesterolitaso normaalialueella ja ehkäistä diabetesta, sanoo Simon.

Vilja vaikutti kuitenkin ennen kaikkea suurina määrinä ja yhdistettynä kalorirajoitukseen. Toisessa kokeilussa nimittäin tarkasteltiin kuuden viikon ruokavaliota, jossa osallistujat söivät 80 grammaa kauraa päivässä ilman muita rajoituksia. Se tuotti vain pieniä vaikutuksia.

– Seuraavaksi voidaan selvittää, onko kuuden viikon välein toistettavalla intensiivisellä kaurapohjaisella ruokavaliolla todella pysyvä ennaltaehkäisevä vaikutus, Simon sanoo.

Katso myös: Onko kolesterolin alentamiseen oikoteitä?

8:14 Haastattelussa Helsingin yliopiston emeritusprofessori Timo Strandberg ja Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala.

Lähteet: Bonnin yliopisto, Nature Communications