Tapparalle voiton älyttömässä SM-liigan nelosfinaalissa ratkaissut Oiva Keskinen puuskahti syöneensä kuusituntisen maratonin aikana kaikkea, mitä suuhunsa vain sai.
129.54.
Sen se otti. Oiva Keskinen tuuletti Kouvolan jäähallissa antaumuksella puolenyön jälkeen. Tappara kiipesi poikkeuksellisen ottelun myötä 2–2-tasoihin finaalivoitoissa. Yli kuusi tuntia kestäneen ottelun jälkeen haastatteluun asteli helpottunut hyökkääjä.
Ottelusta: 129.54! Tappara vei SM-liigahistorian pisimmän finaalin keskiyön jälkeen
– Hyvä että ratkesi, hän naurahtaa.
Keskinen sai ratkaisumaaliinsa hienon syötön Kristian Tanukselta. Maalintekijän näkemyksen mukaan kyseessä ei ollut keskiyön sutaisu, vaan kuvio oli sovittu.
– Kyllä me olemme hakeneet tuota, että pitää olla tuossa etutolpalla valmiina. Onneksi meni sisään, Keskinen pyörittelee.
Voit katsoa ratkaisumaalin pääkuvan videolta.
22-vuotias Keskinen pelaa uransa kolmatta pudotuspelikevättä. SM-liigahistorian pisin finaaliottelu oli luonnollisesti aivan ainutkertainen kokemus.
– Ei näitä joka päivä tule. Mullekin ensimmäinen todella pitkä ottelu. Meillä oli kopissa koko ajan usko, että tämä hoidetaan, hän sanoo.
Yleisön puolella hallista loppuivat illan aikana nakit, hodarit ja muut herkut. Tapparan kopissa "noutopöytä" oli kunnossa, kun erätaukoja oli lopulta normaalin kahden sijaan peräti kuusi. Energiaa oli tankattava rajulla kädellä. Lähes 39 minuuttia pelannut Keskinen oli Tapparan hyökkääjien peliaikakunkku.
– Siellä oli pizzaa, hampparia ja kokista. Hunajatikkuja, energiapatukoita. Suuhun meni kyllä kaikki, mitä sinne vain pystyi laittamaan, Keskinen nauraa.