SM-liigan epätavallisen finaalin kulisseissa poikkeuskeinot: "Kaikki, mitä vain pystyi"

– Siellä oli pizzaa, hampparia ja kokista. Hunajatikkuja, energiapatukoita. Suuhun meni kyllä kaikki, mitä sinne vain pystyi laittamaan, Keskinen nauraa.

– Ei näitä joka päivä tule. Mullekin ensimmäinen todella pitkä ottelu. Meillä oli kopissa koko ajan usko, että tämä hoidetaan, hän sanoo.

– Kyllä me olemme hakeneet tuota, että pitää olla tuossa etutolpalla valmiina. Onneksi meni sisään, Keskinen pyörittelee.

Sen se otti. Oiva Keskinen tuuletti Kouvolan jäähallissa antaumuksella puolenyön jälkeen. Tappara kiipesi poikkeuksellisen ottelun myötä 2–2-tasoihin finaalivoitoissa. Yli kuusi tuntia kestäneen ottelun jälkeen haastatteluun asteli helpottunut hyökkääjä.

– Me puskemme toisiamme eteenpäin ja uskomme tähän hommaan. Meillä oli kokemus Ilves-sarjasta, se on auttanut. Matka on kuitenkin kesken, Keskinen päätti ja liukeni kohti Tapparan kaksikerroksista bussia.