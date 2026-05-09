Oppositiokanavan entinen päätoimittaja Mihail Zygar povaa uutuuskirjassaan Putinin imperiumin romahtamista.
Venäjällä vietetään launataina voitonpäivää. Voitonpäivänä, 9. toukokuuta, juhlitaan Neuvostoliiton voittoa natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa.
Maanpaossa elävä venäläinen toimittaja ja kirjailija Mihail Zygar kuvailee uutuuskirjassaan Maan pimeällä puolella, voitonpäivän merkitystä venäläisille näin:
"Neuvostojoukot valtasivat Berliinin toukokuussa 1945. Sodassa saavutetusta voitosta tulee yksi neuvostohistorian ja jälkineuvostoliittolaisen historian tärkeimmistä tukipylväistä. Keskeisen mantran mukaan neuvostosotilaat pelastivat maailman fasismilta, toisin sanoen kuolemalta, ja maailma on heille ikuisesti kiitollisuudenvelassa."
Muita merkittäviä saavutuksia ei ole sitten Venäjälle juuri tullutkaan toisen maailmansodan loppumisen jälkeen eli reilun 80 vuoden aikana, joten irvokkaasti voitonpäivää on Zygarin mukaan juhlittava joka vuosi mitä juhlavimmin menoin.
Kuten viime vuonnakin, tänä vuonna Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti yksipuolisen tulitauon tämän viikon perjantaina ja lauantaina. Taustalla on pelko siitä, että Ukraina ampuu ohjuksiaan ja droonejaan, kun Moskovan Punaisen torin voitonparaatilla ylistetään mahtavaa Neuvostoliittoa ja sen perillistä nyky-Venäjää.