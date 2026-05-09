Kuten viime vuonnakin, tänä vuonna Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti yksipuolisen tulitauon tämän viikon perjantaina ja lauantaina. Taustalla on pelko siitä, että Ukraina ampuu ohjuksiaan ja droonejaan, kun Moskovan Punaisen torin voitonparaatilla ylistetään mahtavaa Neuvostoliittoa ja sen perillistä nyky-Venäjää.

Muita merkittäviä saavutuksia ei ole sitten Venäjälle juuri tullutkaan toisen maailmansodan loppumisen jälkeen eli reilun 80 vuoden aikana, joten irvokkaasti voitonpäivää on Zygarin mukaan juhlittava joka vuosi mitä juhlavimmin menoin.

"Neuvostojoukot valtasivat Berliinin toukokuussa 1945. Sodassa saavutetusta voitosta tulee yksi neuvostohistorian ja jälkineuvostoliittolaisen historian tärkeimmistä tukipylväistä. Keskeisen mantran mukaan neuvostosotilaat pelastivat maailman fasismilta, toisin sanoen kuolemalta, ja maailma on heille ikuisesti kiitollisuudenvelassa."

Tällä hetkellä Zygar asuu maanpaossa Yhdysvalloissa. Zygar lähti kotimaastaan vuonna 2022 sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan ja hänet julistettiin ulkomaiseksi agentiksi.

Putinin imperiumin romahtaminen

Mihail Zygar oli 19-vuotias, kun Putinista tuli vuonna 2000 Venäjän presidentti ja hän palautti jälleen käyttöön Neuvostoliiton kansallislaulun.

Zygarin mukaan, vaikka siltä saattaa ensivilkaisulta vaikuttaa, Putinilla ei koskaan ollut tarkoitusta palauttaa Neuvostoliittoa. Hän ei tarvinnut vanhaa neuvostoideologiaa eikä ollut kiinnostunut loistavasta tulevaisuudesta, oikeudenmukaisuudesta, vapaudesta tai tasa-arvosta.