Nukutko pilkkopimeässä? Tutkimuksen mukaan yöllä palava keinotekoinen valo voi mahdollisesti lisätä sydänsairauksien riskejä.

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan yöllinen keinovalo, valosaaste, voi lisätä stressiin liittyvää aktiivisuutta aivoissa, sydänsairauksien riskiä ja tulehduksia valtimoissa.

Yhdysvaltain sydänliitto AHA:n Scientific Sessions 2025 -konferenssissa marraskuussa esiteltävän tutkimuksen tulokset ovat toistaiseksi vertaisarvioimattomia ja alustavia.

– Tiedämme, että ympäristötekijät, kuten ilmansaasteet ja melusaaste, voivat johtaa sydänsairauksiin vaikuttamalla hermoihimme ja verisuoniimme stressin kautta. Valosaaste on hyvin yleistä, mutta emme tiedä paljoakaan siitä, miten se vaikuttaa sydämeen, sanoo tutkimuksen vanhempi kirjoittaja, tohtori Shady Abohashem Harvardin yliopistosta AHA:n tiedotteessa.

"Lähes suoraviivainen yhteys"

450 aikuiselle tehtiin PET-TT-kuvantamistutkimus. Lisäksi osallistujien kotien yöaikainen valaistus mitattiin, ja heidän yöllistä altistustaan valosaasteelle tutkittiin Suomi NPP-sääsatelliitin avulla.