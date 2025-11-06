Miten nukut? Tämä seikka yöllä voi lisätä sydänsairauksien riskiä
Julkaistu 06.11.2025
Hannakaisa Taskinen
Nukutko pilkkopimeässä? Tutkimuksen mukaan yöllä palava keinotekoinen valo voi mahdollisesti lisätä sydänsairauksien riskejä.
Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan yöllinen keinovalo, valosaaste, voi lisätä stressiin liittyvää aktiivisuutta aivoissa, sydänsairauksien riskiä ja tulehduksia valtimoissa.
Yhdysvaltain sydänliitto AHA:n Scientific Sessions 2025 -konferenssissa marraskuussa esiteltävän tutkimuksen tulokset ovat toistaiseksi vertaisarvioimattomia ja alustavia.
– Tiedämme, että ympäristötekijät, kuten ilmansaasteet ja melusaaste, voivat johtaa sydänsairauksiin vaikuttamalla hermoihimme ja verisuoniimme stressin kautta. Valosaaste on hyvin yleistä, mutta emme tiedä paljoakaan siitä, miten se vaikuttaa sydämeen, sanoo tutkimuksen vanhempi kirjoittaja, tohtori Shady Abohashem Harvardin yliopistosta AHA:ntiedotteessa.
450 aikuiselle tehtiin PET-TT-kuvantamistutkimus. Lisäksi osallistujien kotien yöaikainen valaistus mitattiin, ja heidän yöllistä altistustaan valosaasteelle tutkittiin Suomi NPP-sääsatelliitin avulla.
Aivojen stressisignaaleja ja merkkejä valtimon tulehduksista mitattiin. Mittaukset tehtiin vuosien 2005–2008 välillä sekä vuonna 2018.
Tutkija suosittelee, että kaupungeissa vähennettäisiin tarpeetonta ulkovalaistusta.Shutterstock
Seurannan aikana 17 prosentilla osallistujista ilmeni merkittäviä sydänongelmia.
– Löysimme lähes suoraviivaisen yhteyden yöllisen valon ja sydänsairauksien välillä: mitä enemmän altistumista yölliselle valolle, sitä suurempi on riski. Jopa pienikin lisävalo öisin oli yhteydessä suurempaan aivojen ja valtimoiden rasitukseen. Kun aivot havaitsevat stressiä, ne aktivoivat signaaleja, jotka voivat laukaista immuunivasteen ja tulehduksen verisuonissa, Abohashem kommentoi.
Miten eri tavoin valosaaste vaikuttaa terveyteen? Juttu jatkuu videon alla.
1:22Mitä valosaaste tekee terveydelle? Mitkä kaikki tekijät tuottavat häiritsevää valoa? Katso video!
Tämä voi Abohashemin mukaan ajan myötä edistää valtimoiden kovettumista ja lisätä sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskiä.
– Tämä tutkimus osoittaa, että valosaaste on enemmän kuin vain ärsyttävä asia; se voi myös lisätä sydänsairauksien riskiä, tutkija toteaa.
Näin voit itse vaikuttaa
Abohashem suosittelisi, että kaupungit vähentäisivät tarpeetonta ulkovalaistusta.
Henkilö itse voi vaikuttaa omaan altistumiseensa rajoittamalla yöllistä valaistusta kotonaan pitämällä makuuhuoneen pimeänä ja välttelemällä ruudun tuijottelua ennen nukkumaanmenoa.
Huomioitavaa on, että tutkimus ei kyennyt todistamaan syy-seuraussuhdetta. Tutkimuksen osallistujat olivat lisäksi kaikki samasta sairaalajärjestelmästä, joten voi olla, etteivät osallistujat edusta monipuolista ihmisjoukkoa, eikä tuloksia voi näin ollen yleistää.
Kuitenkin myös toinen lokakuussa 2025 julkaistu tutkimus viittaa valosaasteen ja sydänsairauksien väliseen yhteyteen. Jama Network Open -julkaisussa esitellyn tutkimuksen mukaan lisääntynyt altistuminen yövalolle on yhteydessä sepelvaltimotautiin, aivohalvaukseen, eteisvärinään, sydäninfarktiin ja sydämen vajaatoimintaan.
Valosaasteen vaikutuksia on tutkittu ennenkin. Esimerkiksi vuonna 2022 julkaistun tutkimuksen mukaan valolle altistuminen yöaikana haittaa sydän- ja verisuonielimistön toimintaa sekä lisää insuliiniresistenssiä verrattuna täysin pimeässä tilassa nukkumiseen.
Viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan altistuminen kirkkaille ulkovaloille yöllä saattaa lisätä Alzheimerin taudin sairastumisen todennäköisyyttä jopa enemmän kuin aiemmin tunnetut riskitekijät.
