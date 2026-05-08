Hämeenkyröläinen nettipelaaja sai sievoisen summan Eurojackpotissa perjantaina.
Veikkaus kertoo tiedotteessaan, että tänään Eurojackpotin arvonnassa kierroksella 19/2026 hämeenkyröläinen nettipelaaja nappasi 350 000 euron arvoisen voiton. Kyseisen summan sai tuloksella 5+0.
Samaista voittosummaa oli pelattu niin ikään kaksi Norjassa ja yksi Kroatiassa.
5+1-tuloksella voitti noin 850 000 euroa. Niitä löytyi yhteensä viisi: Saksasta, Kroatiasta, Norjasta ja kaksi Tanskasta.
Yhtään täysosumaa kierroksella ei löytynyt.
Ensi tiistaina potissa on tarjolla 87 miljoonaa euroa.