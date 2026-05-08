Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa huomenna kolmen päivän tulitauko, kertoo presidentti Donald Trump sosiaalisessa mediassa. Trumpin mukaan sekä Venäjä että Ukraina ovat suostuneet tulitaukoon.
Trumpin mukaan hän esitti pyynnön tulitauosta Venäjän presidentti Vladimir Putinille ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille, jotka suostuivat pyyntöön. Tulitauon lisäksi osapuolet vaihtavat kummastakin maasta tuhat sotavankia.
Ukraina ja Venäjä ovat kumpikin jo aikaisemmin kuluvalla viikolla julistaneet lyhyen tulitauon, mutta ne eivät ole käytännössä pitäneet lainkaan.