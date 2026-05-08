Ulvilan Ylijoen maastopalon sammutustöiden arvioidaan jatkuvan aamuun asti.
Ulvilan Ylijoella palaa maastoa sähkölinjan alla ja sen läheisyydessä. Satakunnan Kansan mukaan maastoa palaa kymmenen hehtaaria.
Pelastuslaitos sai hälytyksen tapahtumapaikalle puoli viiden aikaan perjantaina iltapäivällä.
SK:n haastatteleman päivystävän palomestarin Jussi Jalosen mukaan kuuden aikaan paloa ei ole vielä saatu hallintaan.
Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan sammutustöihin osallistuu reilut parikymmentä pelastuslaitoksen ajoneuvoa ja noin viisikymmentä henkilöä.
Sammutustöiden arvioidaan jatkuvan yöhön asti.
SK:n mukaan sammutustyöt ovat aiheuttaneet lähialueen talouksille vesikatkoksia, jotka loppuvat, kun pelastuslaitoksen yksiköt saavat palon sammutettua.