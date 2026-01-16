Suvi Minkkinen sijoittui kuudenneksi ampumahiihdon maailmancupin pikakilpailussa Ruhpoldingissa.
Suvi Minkkinen selvitti kummatkin ampumapaikat puhtaasti ja oli taistelemassa Ruhpoldingin pikakilpailun kärkisijoista. Suomalainen jäi kuitenkin viimeisellä lenkillä selkeästi muista kirkkaimman kärjen kärkinaisista ja putosi kuudennelle sijalle.
Voittoon kiiti Ruotsin Hanna Öberg, joka päihitti toiseksi sijoittuneen maailmancupin kokonaiskilpailun johtajan, Ranskan Lou Jeanmonnot'n, 7,5 sekunnilla. Kolmanneksi ylsi Italian Lisa Vittozzi (+11,7). Minkkinen jäi Öbergistä 28,5 sekuntia.
Seitsemän kärki selvitti kisan ilman ohilaukauksia.
Kahdelle sakkokierrokselle joutunut Venla Lehtonen oli 52:s(+1.57,1), kaksi laukausta ohi niin ikään ampunut Inka Hämäläinen 68:ntena (+2.26,8).
Sonja Leinamo selvitti makuupaikan nollilla mutta ampui pystypaikalta kaikki viisi laukausta ohi. Hän jäi häntäsijoille 92:nneksi, reilut kolme ja puoli minuuttia kärjestä.
60 parasta naista kilpailee seuraavaksi 10 kilometrin takaa-ajossa sunnuntaina. Siihen lähdetään pikakisan tulosten mukaisista asemista. Suomalaisista mukaan pääsevät Minkkinen ja Lehtonen.
Minkkinen jatkaa maailmancupin kokonaiskilpailussa toisena. Hän on 80 pistettä Jeanmonnot'ta jäljessä.