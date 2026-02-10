Kolmoisvoitto Ruotsiin järjestyksessä Svahn, Sundling, Hägström.
Klo 10.42: Norjalaistähti Skistadin 9,2 sekunnin ero kärkeen sprinttikarsinnassa on aiheuttanut pikareaktion länsinaapurissa.
– Mielestäni aikaero on pelottava, NRK:n asiantuntija Fredrik Aukland kommentoi.
Maailmancupissa kovaa jälkeä tehnyt Skistad on kisan suurin norjalaistoivo, mutta raskaan radan on arveltu olevan hänelle epäsuotuisa. Ruotsin Linn Svahn voitti karsinnan ajalla 3.36, mikä on paljon isompi kuin yleensä maailmancupissa.
Klo 10.27: Kaikki suomalaiset ovat tällä hetkellä 15 parhaan joukossa, kun kuuma ryhmä on maalissa. Eli kaikki neljä suomalaista selviää helposti erävaiheeseen! Suuria yllätyksiä ei ole muutenkaan nähty.
Klo 10.26: Johanna Matintalo hyvä veto, vajaat 7 sekuntia kärjestä. Jatkoon. Myös Amanda Saari tulee maaliin, suurin piirtein samassa ajassa kuin Kähärä.
Klo 10.25: Jasmin Kähärä maalissa 9 sekuntia Svahnia hitaampana. Tuo riittää jatkoon.
Klo 10.23: Norjalaistähti Skidtad jää kärjestä 9 sekuntia. Säästelikö hän eriin? Ennakolta on puhuttu, että raskas ja harvinaisen pitkä rata ei sopisi hänelle. Norjalainen pääsee kuitenkin jatkoon tuollakin ajalla.
Klo 10.21: Joensuu tulee maaliin pohja-ajassa, vaikka oli väliajoissa sveitsiläishiihtäjä Fähndrichin takana. Hyvä veto! Ruotsin Linn Svahn alittaa heti perään suomalaisen ajan reilulla 3 sekunnilla.
Klo 10.15: Naisten sprinttikarsinta vauhtiin! Joensuu ladulle ensimmäisenä suomalaisena numerolla 6.
Klo 10.08: Suomalaisnaisista sprinttikarsintaan osallistuvat Johanna Matintalo, Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä ja Amanda Saari. Heistä suurimmat odotukset ovat siis Joensuussa ja Matintalossa. Karsinnassa on 89 hiihtäjää, joista 30 nopeinta etenee erävaiheeseen.
Klo 10.00: Sprintin ennakkoasetelmiin voi tutustua Val di Fiemmestä raportoivien MTV Urheilun toimittajien Anssi Shemeikan ja Tuomas Hämäläisen arvioiden avulla. Video toimittajien tiistaiaamuisesta raportista alla.
9:52MTV:n toimittajat alustavat olympiasprinttiä – Jasmi Joensuun ennakkopuheet kiinnittivät huomion.
Klo 10.00: Tervetuloa mukaan Milano-Cortinan olympialaisten tiistain tapahtumien seurantaan! Maastohiihdon perinteisen sprinttien naisten karsinta käynnistyy vartin kuluttua. Miesten vuoro on klo 10.55.