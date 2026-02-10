Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Tiistaina suomalaisia nähdään kaikkiaan viidessä lajissa. Alla luettavissa päivän sinivalkoinen kattaus sekä päivän tapahtumien seuranta.

MTV Urheilu seuraa Milano-Cortinan talviolympialaisten helmikuun 10. päivän kisatapahtumia tässä artikkelissa. Suomalaisista esillä ovat muun muassa sprinttihiihtäjät ja Naisleijonat.

Jasmi Joensuu (vas.), Lauri Vuorinen ja Johanna Matintalo ovat ennakolta Suomen suurimmat menestystoivot perinteisen hiihtotavan olympiasprintissä.

Jasmi Joensuu (vas.), Lauri Vuorinen ja Johanna Matintalo ovat ennakolta Suomen suurimmat menestystoivot perinteisen hiihtotavan olympiasprintissä. AOP/Lehtikuva

Maastohiihto

10.15 Sprintti (p), naiset ja miehet: karsinta

(Johanna Matintalo, Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä, Amanda Saari; Lauri Vuorinen, Joni Mäki, Emil Liekari, Niilo Moilanen)

12.45 Sprintti (p), naiset ja miehet: erävaihe

(karsinnan läpäisseet suomalaiset)

Talviolympialaisten seuranta 10. helmikuuta:

Klo 10.55: Miesten sprinttikarsinta käyntiin. Suomalaisista ladulla Lauri Vuorinen, Joni Mäki, Emil Liekari ja Niilo Moilanen. 30 nopeinta erävaiheeseen.

Joensuu ensimmäiseen erään, siellä muun muassa Ruotsin tähti Sundling ja norjalaishirmu Skistad seurana. Huima kattaus!

Matintalo ja Saari ovat kolmannessa erässä. Matintalo on tässä joukossa nopein karsija (10:s).

Kähärä valitsi neljännen ryhmän, siellä on mm. ruotsalainen Dahlqvist (karsinnan 7:s).

Maailmancupissa kovaa jälkeä tehnyt Skistad on kisan suurin norjalaistoivo, mutta raskaan radan on arveltu olevan hänelle epäsuotuisa. Ruotsin Linn Svahn voitti karsinnan ajalla 3.36, mikä on paljon isompi kuin yleensä maailmancupissa.

Klo 10.27: Kaikki suomalaiset ovat tällä hetkellä 15 parhaan joukossa, kun kuuma ryhmä on maalissa. Eli kaikki neljä suomalaista selviää helposti erävaiheeseen! Suuria yllätyksiä ei ole muutenkaan nähty.

Klo 10.23: Norjalaistähti Skidtad jää kärjestä 9 sekuntia. Säästelikö hän eriin? Ennakolta on puhuttu, että raskas ja harvinaisen pitkä rata ei sopisi hänelle. Norjalainen pääsee kuitenkin jatkoon tuollakin ajalla.