Maailmaneliittiin ampumahiihdossa kuuluva italialainen Tommaso Giacomel koki kovia kotiolympialaisten päätösmatkalla yhteislähdössä, kun hän keskeytti kisan oltuaan kisan kärjessä. Giacomelia, 25, äityivät kisassa kiusaamaan rintakivut sekä hengitysvaikeudet.

Tiistaina Italian hiihtoliitto kertoi, että Giacomelille on tehty sydänoperaatio milanolaisessa sairaalassa. Kyseessä oli niin sanottu ablaatiotoimenpide, ja se onnistui liiton mukaan hyvin.

– Tommaso kotiutetaan torstaina, ja hänen tilaansa tarkkaillaan testeillä kahden viikon ajan. Niiden jälkeen hän voi jälleen palata normaaliin harjoitteluun, liitto kertoi.

Giacomel on voittanut tällä kaudella neljä maailmancup-kisaa, ja hän on cupin kokonaiskilpailussa toisena, edellään vain Ranskan Eric Perrot. Kisoja on jäljellä vielä seitsemän, joista ensimmäiset kaksi Kontiolahdella 6. ja 8. maaliskuuta.