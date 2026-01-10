Suomi on sijoittunut viestissä neljänneksi ampumahiihdon naisten maailmancupin kisassa Saksan Oberhofissa.

Suomen joukkueessa olivat Inka Hämäläinen, Sonja Leinamo, Venla Lehtonen ja Suvi Minkkinen.

Viesti alkoi Suomen osalta vaisusti, sillä sijoitus oli Hämäläisen ja Leinamon osuuksien jälkeen 14:s. Leinamo kävi kolmesti sakkoringillä. Lehtosen osuuden jälkeen Suomi oli yhdeksäntenä. Minkkinen oli ankkuriosuuden selkeästi nopein ja nosti Suomen neljänneksi.

Kilpailun voitti Ranska joukkueella Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet ja Julia Simon. Norja oli toinen ja Saksa kolmas. Suomen ero kärkeen oli 2.07,7 minuuttia.