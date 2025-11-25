Talouskasvu auttaisi Suomea pääsemään pois EU:n alijäämämenettelystä eli "tarkkailuluokalta". Teknologiateollisuus esitti tänään keinon kasvun vahvistamiseksi.

Suomen talouskasvu riippuu paljon siitä, kuinka hyvin maahan saadaan koulutettuja ammattiosaajia. Talouskasvu on puolestaan ratkaisevaa siihen, kuinka nopeasti Suomi pääsee pois EU:n alijäämämenettelystä eli "tarkkailuluokalta.

Suomen suurin vientiala eli teknologiateollisuus selvitti yritystensä työvoimatarpeita ja paljastui, että kymmenessä vuodessa tarvitaan 140 000 osaajaa. Jopa kolmen neljästä halutaan olevan korkeakoulutettuja.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla laskee, että osaajapulan ratkaisu vaikuttaisi bruttokansantuotteeseen 0,6 prosenttia eli reilun miljardin vuodessa.

– Kyllä se yli miljardia tarkoittaa selvästi. Se on verrattuna tilanteeseen, jossa tähän työvoimapulaan ei pystytä vastaamaan. Silloin tuo 0,6 prosenttia olisi se, mikä jäädään perusurasta jälkeen, verrattuna siitä tilanteesta, jossa saadaan sitä työvoimaa, kertoo vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki Etlasta.

Jos bruttokansantuote eli BKT kasvaa, Suomen alijäämä ja velka suhteessa BKT:hen pienenevät, mikä helpottaa EU:n 3 prosentin alijäämäkriteerin ja 60 prosentin velkakriteerin täyttämistä.

Poliitikoille osaajapula yhdistettynä valtion rahapulaan tarkoittaa sitä, että talouskasvutoiveet saattavat ohjata koulupäätöksiä joidenkin alojen suosimiseen.