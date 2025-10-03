Työttömyyslukuja nostavat matalasuhdanne, kadonneet työpaikat ja maahanmuuttajien määrän lisääntyminen.

Suomalaisten työllisyystilannetta synkistävät talouden matalasuhdanne ja 40 000 työpaikan katoaminen kahden viime vuoden aikana. Samaan aikaan maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt. Suomen asukasluku on kivunnut 5,6 miljoonaan.

Maahanmuuttajien työttömyys on tänä vuonna kivunnut pahimmillaan 20 prosenttiin, kun suomalaista syntyperää olevilla se on noin 9 prosenttia. Asia käy ilmi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) analysoimista Eurostatin, työvoimaviranomaisen ja Tilastokeskuksen työttömyystilastoista.

– Meille Suomeen on tullut paljon ihmisiä. Työikäinen väki lisääntyy. Olemme saaneet ilahduttavasti maahanmuuttajia, joilla on kuitenkin vaikeuksia löytää työtä näin heikossa suhdannetilanteessa, sanoo Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Maahanmuuttajat ovat Kangasharjun mukaan vaikeammassa asemassa työmarkkinoilla kuin Suomessa syntyneet.

– Työnantajat suosivat suomalaista. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ensimmäisen maahanmuuttajan palkkaaminen voisi olla käänteentekevää ja asenteet muuttuisivat.

– Uskallettaisiin puhua huonoa englantia. Saataisiin maahanmuuttajille töitä ja lähestyvään työvoimapulaan reserviä.

Maahanmuuttajien työttömyysaste on pompannut rajusti ylöspäin vuonna 2025.MTV

Kotouttamisesta leikkaaminen olisi virhe

Etlassa ihmetellään, miksi juuri nyt hallitus on leikannut maahanmuuttajien kotouttamisesta.

– Suurimpia virheitä hallitukselta on leikata kotouttamisohjelmista. Suomi tarvitsisi paljon nykyistä parempaa kotouttamista. Maahanmuuttajaa ei saisi jättää yksin, vaan hänelle tulee kertoa, miten Suomessa toimitaan. Kun aikaa kuluu ja suhdannetilanne paranee, myös maahanmuuttajien työttömyysaste lähtee laskuun, uskoo Kangasharju.

Suomen EU-alueen keskiarvoa synkempää työttömyystilannetta selittää maahanmuuttajien korkean työttömyyden lisäksi rakennetyöttömyys, joka suhdannetilanteen parannuttuakin pysyy Etlan arvion mukaan vähintään 6 prosentissa.

Rakennetyöttömyys tarkoittaa, ettei henkilön työllistyminen onnistu, vaikka talous kasvaisi ja uusia työpaikkoja syntyisi.

Suomen työttömyysaste on nyt 10,1 prosenttia, mikä on EU:n toiseksi huonoin Espanjan jälkeen. Kolmantena tulee Ruotsi, jossa työttömyysaste on 8,8 prosenttia. EU-alueen keskiarvo on 5,9 prosenttia.

Katso ylhäältä videolta, mitä karujen työttömyyslukujen taakse kätkeytyy!