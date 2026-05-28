Oikeus katsoi miehen motiiviksi sen, että tämän entinen vaimo oli raskaana toiselle miehelle eikä tehnyt aborttia.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi miestä Espoon Suurpellon kunniamurhasta.
Raskaana ollut nainen ammuttiin kuoliaaksi kotinsa rappuun lastensa nähden elokuussa 2025. Naista oli ammuttu kolmesti selkään. Tekijänä oli naisen entinen mies ja lasten isä.
Mies oli odottanut ennen tekoa pitkään entisen vaimonsa asunnon ulkopuolella, ja naisen saavuttua paikalle tappanut tämän. Mies kiisti murhan, mutta myönsi entisen aviovaimonsa tapon.
Tekoa olivat edeltäneet aiemmat uhkaukset henkirikoksesta ja teon suunnittelu toisten henkilöiden kanssa sekä aseen hankkiminen rikosta varten. Ainakin miehen veli oli lähettänyt tälle viestejä, jotka olivat tulkittavissa tekoon yllyttäviksi.
Juttu jatkuu videon alla.
9:53Espoon epäilty kunniamurha oikeudessa – isä tappoi äidin lasten edessä. Näin rikostoimittajat puivat tapahtumia huhtikuussa ennen tuomiota.
Lue myös: Näin murhasta syytetty uhkaili: "Saattaa tapahtua oikein huonoja asioita"
Oikeus: Kunniamurha
Oikeus katsoi teon suunnitelmalliseksi ja vakaasti harkituksi sekä tekotapaa erityisen raa’aksi ja julmaksi. Siksi kyseessä oli murha.