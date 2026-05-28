Kaksi vankilaan Espoon Suurpellon kunniamurhasta | MTV Uutiset

Mies ampui raskaana olleen perheenäidin lasten silmien edessä – kaksi vankilaan Espoon kunniamurhasta

Engin Gezer (vasemmalla) tuomittiin murhasta, jonka motiivina oli miehen käsitys kunniasta. Hänen toverinsa tuomittiin avunannosta murhaan.

Julkaistu 59 minuuttia sitten

Oikeus katsoi miehen motiiviksi sen, että tämän entinen vaimo oli raskaana toiselle miehelle eikä tehnyt aborttia. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi miestä Espoon Suurpellon kunniamurhasta. Raskaana ollut nainen ammuttiin kuoliaaksi kotinsa rappuun lastensa nähden elokuussa 2025. Naista oli ammuttu kolmesti selkään. Tekijänä oli naisen entinen mies ja lasten isä. Mies oli odottanut ennen tekoa pitkään entisen vaimonsa asunnon ulkopuolella, ja naisen saavuttua paikalle tappanut tämän. Mies kiisti murhan, mutta myönsi entisen aviovaimonsa tapon. Tekoa olivat edeltäneet aiemmat uhkaukset henkirikoksesta ja teon suunnittelu toisten henkilöiden kanssa sekä aseen hankkiminen rikosta varten. Ainakin miehen veli oli lähettänyt tälle viestejä, jotka olivat tulkittavissa tekoon yllyttäviksi. Juttu jatkuu videon alla. 9:53 Espoon epäilty kunniamurha oikeudessa – isä tappoi äidin lasten edessä. Näin rikostoimittajat puivat tapahtumia huhtikuussa ennen tuomiota. Lue myös: Näin murhasta syytetty uhkaili: "Saattaa tapahtua oikein huonoja asioita" Oikeus: Kunniamurha Oikeus katsoi teon suunnitelmalliseksi ja vakaasti harkituksi sekä tekotapaa erityisen raa’aksi ja julmaksi. Siksi kyseessä oli murha.

Motiiviksi oikeus katsoi sen, että nainen seurusteli toisen miehen kanssa ja oli tälle raskaana. Tämä oli miehestä häpäissyt hänen ja hänen sukunsa kunniaa.

Murhasta tuomittu mies oli pyytänyt mielentilaansa tutkittavaksi. Oikeus kuitenkin hylkäsi pyynnön, koska katsoi teon suunnitelmallisuuden osoittaneen, että mies oli syyntakeinen. Oikeus muun muassa katsoi, että jos mies olisi teon aikana saanut jonkinlaisen paniikkikohtauksen, ei hän olisi pystynyt niin päättäväisesti ja johdonmukaisesti tappamaan entistä vaimoaan.

Avunantajallekin tuomio

Vuonna 1981 syntynyt Engin Gezer tuomittiin murhasta ja ampuma-aserikoksesta elinkautiseen vankeuteen.

Hänen rikostoverinsa, vuonna 1983 syntynyt Fesih Basinc tuomittiin avunannosta murhaan ja ampuma-aserikoksesta kolmeksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen. Tuomiota alensi se, ettei miehen osallisuus tekoon ollut huomattava.

Hän oli jossain vaiheessa pitänyt hallussaan tekovälinettä ja luovuttanut sen tekijälle ennen tekoa. Hän oli myös lainannut miehelle auton Espooseen matkustamista varten, vaikka tämän on täytynyt ymmärtää varsin todennäköiseksi, että mies on aikeissa tappaa entisen vaimonsa.

Ampuja oli aiemmin yrittänyt saada miestä tekemään henkirikoksen puolestaan korvausta vastaan, mutta tämä ei ollut tarttunut tarjoukseen.

Lisäksi miehet tuomittiin korvaamaan uhrin omaisille erilaisia korvauksia 155 000 euroa. Avunannosta tuomitun osuus näistä korvauksista on lähes 8000 euroa.

Ville Eklund MTV Uutiset