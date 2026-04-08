Miestä syytetään entisen puolisonsa murhasta. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä tässä artikkelissa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Espoossa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa 44-vuotiasta miestä syytetään ex-puolisonsa murhasta. Miestä syytetään myös ampuma-aserikoksesta.

Henkirikos tapahtui Espoon Suurpellossa elokuussa 2025. Nainen ammuttiin kerrostalon rappukäytävään, ja naisen lapset näkivät veriteon.

Murhasta epäillyn nelikymppisen miehen ja tapetun kolmikymppisen naisen välillä on ollut vireillä lähestymiskieltoasia. He ovat olleet aiemmin pariskunta.

Lisäksi 43-vuotiasta miestä syytetään avunannosta murhaan, törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun sekä ampuma-aserikokseen.

10.03: 43-vuotias kiistää syytteet

43-vuotias kiistää syytteen ampuma-aserikoksesta eli hän ei ole hankkinut asetta ja patruunoita.

Mies kiistää myös syytteen avunannosta murhaan. Mies ei ole sopinut naisen tappamisesta eikä ole lupautunut tappamaan naista rahaa vastaan.

Kohdat siitä, onko mies ollut naisen asunnon ulkopuolella, ja onko hän pitänyt yhteyttä 44-vuotiaaseen mieheen, ovat puolustuksen mukaan riitaisia.

Mies kiistää myös sen, että olisi auttanut 44-vuotiasta miestä rikoksen tekemisestä. Eli hän kiistää syytteen henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Hän kuitenkin myöntää sen, että on antanut autonsa 44-vuotiaan miehen käyttöön.

9.49: Kiistää murhan

Mies myöntää tapon, mutta kiistää murhan. Miehen mukaan kyse oli hetkellisestä riitatilanteesta, joka eskaloitui. Mies ei muista kunnolla tapahtumia. Syyttäjän teonkuvaus on pitkälti riidaton.

Miehen puolustuksen mukaan teko ei ollut törkeä. Puolustus pyytää myös, että murhasta syytetty mies pääsisi mielentilatutkimukseen.

Puolustuksen mukaan mies on ollut voimakkaan psyykkisen kuormituksen alaisena. Puolustuksen mukaan mieheen on kohdistunut pitkäkestoista painostusta ja häirintää. Hän on ollut erittäin kuormittunut ja uupunut.

– Tästä syystä vastaajan kyky ymmärtää tekonsa luonne, on ollut heikentynyt, miehen avustaja sanoo.

9.37: Nainen oli raskaana, lapset näkivät äitinsä kuoleman

Syyttäjän mukaan mies tappoi 29. elokuuta noin kello 20 entisen puolisonsa ampumalla tätä pistoolilla lähietäisyydeltä kolme kertaa selkään. Teko tehtiin naisen asuintalon porraskäytävässä. Mies ajoi edellisenä päivänä Varkaudesta Espooseen. Hän oli suunnitellut naisen tappamisesta kahden muun miehen kanssa.