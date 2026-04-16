Miestä syytetään ex-puolisonsa teloitustyylisestä kunniamurhasta ja hänen tuttavaansa avunannosta siihen. MTV Uutiset seurasi oikeudenkäyntiä tässä artikkelissa.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Espoossa jatkettiin tänään oikeudenkäyntiä, jossa 44-vuotiasta miestä syytetään 31-vuotiaan ex-puolisonsa murhasta ja ampuma-aserikoksesta. Syyttäjän mukaan teon motiivina oli miehen huoli sukunsa maineesta, sillä ex-vaimo oli löytänyt jo uuden kumppanin ja oli kuollessaan raskaana tälle.
Asiassa syytetään myös miehen 43-vuotiasta tuttavaa, jonka oli syyttäjän mukaan alun perin tarkoitus toteuttaa henkirikos. Syyttäjä vaatii 43-vuotiaalle miehelle rangaistusta avunannosta murhaan, törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja ampuma-aserikoksesta.
Henkirikos tapahtui Espoon Suurpellossa elokuussa 2025. Mies ampui ex-vaimoaan selkään kerrostalon rappukäytävään. Ex-avioparin yhteiset lapset näkivät veriteon.
Murhasta epäillyn miehen ja surmatun naisen välillä on ollut vireillä lähestymiskieltoasia. Mies kiistää murhasyytteen. Hän myöntää syyllistyneensä enintään tappoon.
Oikeudenkäynnin oli määrä alkaa kello 9, mutta vankikuljetukseen liittyvien viivästyksien vuoksi oikeudenkäynnin kuulutettiin alkavan 10–15 minuuttia myöhässä.