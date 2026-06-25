Murha tapahtui Espoon Soukanniemessä toukokuussa 2025.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut nykyään 63-vuotiaan miehen alentuneesti syyntakeisena murhasta niin sanotussa Espoon Soukanniemen miljonäärimurhan tapauksessa.

MTV Uutiset ei julkaise alentuneesti syyntakeisen miehen nimeä.

Oikeus määräsi miehen 11 vuodeksi vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Mies myönsi oikeudessa tapon, mutta kiisti murhan. Oikeus kuitenkin katsoi tapauksen murhaksi.

Näin tapahtumat etenivät

Mies murhasi liikekumppaninsa, 56-vuotiaan toimitusjohtajamiljonäärin tämän kodissa. Henkirikos tapahtui viime vuoden toukokuun 7. päivä, kun epäilty meni uhrin kotiin Soukanniemeen.

Murha tapahtui arvotalon eteisessä. Tuomittu iski uhria rakennuspuukolla useita kertoja ja viilsi myös kaulan.

Miehet tunsivat toisensa vuosikymmenten ajalta ja toimivat yhdessä useassa yrityksessä. Tuomittu kuvaili takavuosina uhria parhaaksi ystäväkseen.

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Tuomittu oli saapunut työmatkalta Ruotsista ja mennyt liikekummpaninsa talolle puhumaan yhtiön asioista. Matkalla hän oli poikennut Biltemassa ostamassa työkaluja, jotka hän sanoi olevan mökin kunnostukseen liittyviä. Mies kuitenkin otti nämä työkalut mukaan, kun meni liikekumppaninsa talolle.

He riitelivät ensin ulkona ja myöhemmin talon eteisessä, jossa tuomittu lopulta murhasi liikekumppaninsa.

Kuolemansyynlausunnon mukaan uhrin kuoleman kannalta merkittävin vamma on ollut yhteisen kaulavaltimon ja sisemmän kaulalaskimon poikkileikkautuminen.