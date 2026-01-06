Epäillyn kaapelirikon tutkinta jatkuu viranomaisten yhteisoperaatiossa.
Suomenlahden merivartiosto julkaisi loppiaisena sosiaalisessa mediassa videon, jossa esitellään Fitburg-aluksen ankkurin jättämää raahausjälkeä.
– Suomenlahden merivartioston vartiolaiva Turvan monipuolisilla vedenalaissuorituskyvyillä on dokumentoitu Fitburg-aluksen ankkurin epäiltyä raahausjälkeä kymmenien kilometrien matkalta, julkaisun saatetekstissä sanotaan.
– Merivartiosto jatkaa toimia viranomaisten yhteisoperaatiossa.
Fitburgin epäillään vaurioittaneen merikaapelia Viron talousvyöhykkeellä lähellä Suomen talousvyöhykkeen rajaa.
Tutkinnassa on löytynyt merenpohjasta kymmeniä kilometrejä pitkä raahausjälki, joka vaikuttaa poliisin mukaan sopivan aluksen reittiin.
Lue lisää: Video: Näin Suomi otti haltuunsa Fitburgin
Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä. Nimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan edetessä.
0:38Katso video: Näin viranomaiset ottivat haltuun Fitburg-aluksen.
Esitutkintaa jatketaan tavanomaiseen tapaan ja poliisi tiedottaa lisää asiasta, kun tapahtumien kulusta on varmempaa tietoa.
Vaurioituneen tietoliikennekaapelin omistaa Elisa.