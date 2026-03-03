Autolautan kyydissä ollut kuorma-auto alkoi savuta merellä keskellä yötä. Syyksi paljastui metallikuorma, jonka mukana oli jotain, mitä ei olisi pitänyt.

Helsingistä Tukholmaan matkanneen Silja Serenaden autokannella savutti yöllä kuorma-auto. Tilanne oli sen verran uhkaava, että paikalle hälytettiin helikoptereilla kaksi nelihenkistä MIRG-meripelastusryhmää, yksi Helsingistä ja toinen Turusta.

Tilanteesta ei aiheutunut matkustajille vaaraa, mutta muutama aluksen henkilökunnan jäsentä altistui savukaasuille. Savu ei levinnyt autokannelta matkustajien keskuuteen, kerrotaan operaatiota johtaneesta Turun meripelastuskeskuksesta MTV Uutisille.

Savun lähteeksi paljastui metallilastissa ollut kuorma-auto.

– Autokannella oli rekka, jossa oli kyydissä jätealumiinia tai jätemetallia trailerissa kyydissä ja sieltä oli jostain syystä alkanut muodostumaan savua, kertoo meripelastusjohtaja Antti Yläjääski.

Kytemisen tarkasta syystä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Yläjääski kuitenkin arvioi, että metallijätteen seassa oli jotain, mikä ei olisi sinne kuulunut.

– Siellä on varmaan ollut jotain muutakin kuin metalliromua siellä kyydissä. Tai jotain jäämiä jostain.

"Merellä ei olisi ollut keinoja pysäyttää tilannetta"

Tilanne oli Yläjääskin mukaan merellä hallinnassa, mutta ongelmallinen.

– Merellä ei olisi ollut keinoja pysäyttää tilannetta, jos se olisi eskaloitunut, kertoo Yläjääski.

Lautta teki yöllä normaalisti pysähdyksen Maarianhaminan satamassa. Yhä savuttanut kuorma-auto saatiin ajettua Maarianhaminassa maihin noin kello kahden aikaan.

Savunmuodostus yritettiin maissa saada kuriin tukahduttamalla metallilasti hiekalla, mutta sekään ei auttanut heti.

Silja Serenaden autokansi tuuletettiin, ja alus pääsi Marinetraffic-sivuston mukaan jatkamaan matkaansa kohti Tukholmaa kello 4.45.

Yläjääskin mukaan yöllinen operaatio ei aiheuttanut matkustajille mainittavaa haittaa.

– En tiedä, huomasiko edes kovin moni matkustaja, että mitä siellä tapahtuu.