Sisäministeri Mari Rantanen kertoo MTV:n haastattelussa hallituksen seuraavan tiiviisti tutkintaa, joka liittyy Fitburg-aluksen mahdolliseen osallisuuteen Elisan tietoliikennekaapelin vaurioitumiseen. Paniikkimielialaa ei kuulemma ole.

Ei kai taas. Tämä oli monen suomalaisen ja myös sisäministeri Mari Rantasen (ps.) päällimmäinen ajatus, kun tieto Elisan vaurioituneesta tietoliikennekaapelista tuli julki.

– Voin sanoa, että olin pettynyt siihen, että jälleen kerran ollaan tässä tilanteessa. Olen tyytyväinen siihen, että taas päästiin nopeasti tilanteen päälle. Niin kuin nähdään, viranomaiset ovat toimineet tässä erittäin, erittäin tehokkaasti, Rantanen kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

Myös hallitus odottaa ja seuraa tiiviisti, mitä keskusrikospoliisin tekemässä tutkinnassa aikanaan paljastuu.

– Ilman muuta valtiojohto seuraa tilannetta ja tutkintatoimien etenemistä, mutta ei tässä mitään paniikkimielialaa ole, Rantanen toteaa.

Sisäministeri on tyytyväinen, että tilanteen päälle päästiin nopeasti.

Pitääkö valvontaa lisätä?

Kaapelirikkoja on tapahtunut Itämerellä useita viime vuosien aikana. Vuoden 2024 jouluna Suomen ja Viron välisiä sähkönsiirto- ja tietoliikennekaapeleita vaurioitui ja tänä vuonna vaurio tapahtui uudenvuodenaattona.

Sisäministeri sanoo, ettei valvontaa tarvitse kiristää juhlapyhinä näistä sattumista huolimatta.

– Itse asiassa viranomaiset toimivat 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa riippumatta siitä, onko juhlapyhä vai ei. Nytkin nähtiin, että valmius ja vaste olivat riittäviä. Päästiin nopeasti tilanteen päälle. Ei ole tarpeen tehdä uusia temppuja. Viranomaiset ovat aina hereillä, silmät ja korvat auki, Rantanen painottaa.

Vuosi sitten viranomaiset ottivat kaapelivaurioista epäillyn Eagle S -aluksen haltuun, mutta tuomioita ei ainakaan heti tullut. Helsingin käräjäoikeus katsoi, ettei sillä ole toimivaltaa merellä, talousvyöhykkeellä tapahtuneeseen vaan asia kuuluisi aluksen kotimaan tuomioistuimelle. Syyttäjä on ilmoittanut valittavansa hovioikeuteen.

Viranomaisten toimintatavat on koettu hyviksi ja Fitburg-aluksen kanssa menetellään pääosin samankaltaisesti kuin vuosi sitten Eagle S:n kanssa.

– Meidän viranomaiset toimivat niin vuosi sitten kuin tässäkin tapauksessa – erittäin nopeasti ja hyvällä sykkeellä. Ei ole tarpeen muuttaa toimintatapoja. Voidaan sanoa, että onnistuttiin jälleen kerran hyvin nopealla aikataululla. Tiedettiin tilannekuva Suomenlahdella ja rajavartiolaitos aloitti toimet yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa ja yhteistyötä on jatkettu, Rantanen toteaa.

Rantanen pitää tärkeänä sitä, että tutkintaa tehdään nyt yhteistyössä Viron poliisin kanssa.

– On äärimmäisen tärkeää, että tässä Itämeren ympäristössä pystytään nopeaan yhteistyöhön, saumattomaan tiedonvaihtoon ja tutkintatoimenpiteisiin. Pidän tärkeänä sitä, että tässä on nopeasti perustettu tutkintaryhmä, joka helpottaa Suomen ja Viron välistä toimintaa asian tutkimisessa, hän sanoo.