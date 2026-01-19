Kali Muscle kiidätettiin sairaalahoitoon.

Kali Muscle, 50, oikealta nimeltään Chuck Kirkendall, menetti tajuntansa ollessaan treenaamassa kalifornialaisella kuntosalilla lauantaina. Supersuositun yhdysvaltalaiskehonrakentajan ex-vaimo Dvyne Dirkendall kertoi asiasta TMZ:lle.

Kali Muscle kiidätettiin sairaalaan hoidettavaksi. Ex-vaimo ei tiennyt tarkemmin, millaisessa tilassa kehonrakentaja on tai miksi hän menetti tajuntansa.

Dirkendall huomautti Kali Musclen kokeneen aiemmin sydänkohtauksen, vuonna 2021. Miehen sydämeen asennettiin verenkierron palauttamiseksi metallinen tukiverkko eli stentti.

Kali Muscle on pohtinut, että vuosikausien anabolisten steroidien käyttö oli osaltaan johtamassa tuolloiseen sydänkohtaukseen. Kehonrakentaja on pitänyt sydänkohtauksensa ääntä steroidien terveysvaaroista.

Kali Musclella on Youtube-kanavallaan lähes neljä miljoonaa tilaajaa. Sisällöntuottaja ja kehonrakentaja toimii myös personal trainerina.

Hän meni vuonna 2022 naimisiin Helena-vaimonsa kanssa.