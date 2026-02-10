



Olympiakultaa voittanut Jutta Leerdam kaulaili kihlattunsa Jake Paulin kanssa areenan kulisseissa Hollantilainen pikaluistelija Jutta Leerdam nappasi maanantaina ensimmäisen olympiakultansa. Julkaistu 10.02.2026 11:02 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Jutta Leerdam juhlisti olympiakultaansa villisti hyppäämällä kihlattunsa Jake Paulin syliin. Milano-Cortinan olympialaisten seuratuin urheilija Jutta Leerdam voitti kultaa uudella kisaennätysajalla pikaluistelun naisten 1 000 metrillä maanantaina. Leerdam herkistyi, kun voitto osui hänen kohdalleen. Kyseessä oli Leerdamin ensimmäinen olympiavoitto. Leerdamin suoritusta katsomossa seurasi hänen kihlattunsa, ammattilaisnyrkkeilijä Jake Paul. Hän jakoi ahkerasti sisältöä kilpailusta omalle Instagram-tililleen. Myös hän puhkesi itkuun voiton jälkeen. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä. Kaksikko kaulaili avoimesti voiton jälkeen olympia-areenalla. Jake Paul julkaisi kaksikon hellästä hetkestä videon Instagram-tilillään.

Hollannissa suursuosiossa olevan Leerdamin "diivailu" on pistetty merkillä. Hän esimerkiksi lensi Milanoon yksityiskoneella ja jakoi lennolta kuvia viidelle ja puolelle miljoonalle seuraajalleen Instagramissa.

Hän ei ole antanut juurikaan haastatteluja perinteiselle medialle kilpailujen aikana. Hän myös kieltäytyi antamasta haastatteluja ennen kisoja. Tämä johti hollantilaisten urheilutoimittajien liiton viralliseen protestiin.

Häne selitti asiaa siten, että hän on halunnut valmistautua rauhassa kilpailuun. Voiton jälkeen paikalla ollut media joutui odottamaan pitkään Leerdamin kommentteja ja tuolloinkin hänen kihlattunsa keskeytti haastattelut hetkeksi.

Jutta Leerdam ja hänen nyrkkeilijäpuolisonsa Jake Paul menivät kihloihin vuoden 2025 maaliskuussa.STELLA Pictures

Kaksikosta julkaistiin viime keväänä dokumenttisarjassa Paul American, joka kohautti ilmestyessään. Siinä Jake Paul kertoi kaksikon suunnitelmasta.

– Suunnitelma on yksinkertainen: Jutta voittaa olympiakultaa 2026 ja minusta tulee nyrkkeilyn maailmanmestari. Sitten Jutta lopettaa luistelun ja alamme saada lapsia.

Leerdam itse sanoi People-lehdelle, että häitä hän ei voi suunnitella ennen olympialaisia.

– Haluan ensin tehdä töitä olympialaisten eteen, saada siellä kaiken irti, ja olen tietysti hakemassa olympiakultaa. Sen jälkeen voin aloittaa suunnittelun. Häät ovat siis todennäköisesti sitä seuraavana kesänä, alankomaalainen kertoi.

