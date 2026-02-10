Jutta Leerdam juhlisti olympiakultaansa villisti hyppäämällä kihlattunsa Jake Paulin syliin.
Milano-Cortinan olympialaisten seuratuin urheilija Jutta Leerdam voitti kultaa uudella kisaennätysajalla pikaluistelun naisten 1 000 metrillä maanantaina. Leerdam herkistyi, kun voitto osui hänen kohdalleen. Kyseessä oli Leerdamin ensimmäinen olympiavoitto.
Leerdamin suoritusta katsomossa seurasi hänen kihlattunsa, ammattilaisnyrkkeilijä Jake Paul. Hän jakoi ahkerasti sisältöä kilpailusta omalle Instagram-tililleen. Myös hän puhkesi itkuun voiton jälkeen.
Kaksikko kaulaili avoimesti voiton jälkeen olympia-areenalla. Jake Paul julkaisi kaksikon hellästä hetkestä videon Instagram-tilillään.