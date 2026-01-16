Valtavat hauikset piikittänyt "Brasilian Kippari-Kalle" Arlindo de Souza on kuollut 55-vuotiaana.
Kehonrakentaja Arlindo de Souza kuoli munuaisongelmiin tiistaina, brasilialaismedia G1 kertoo. Mies oli joutunut sairaalahoitoon joulukuussa.
– Yksi hänen munuaisistaan lakkasi toimimasta ja jouluviikolla myös toinen pysähtyi. Hänen keuhkonsa alkoivat täyttyä nesteellä, Arlindon sisarenpoika Denis Gomes de Luna sanoi ja raportoi kehonrakentajan kokeneen myös sydänpysähdyksen.
Arlindo tunnettiin "Brasilian Kippari-Kallena". Hän väitti hauistensa olleen peräti 73-senttiset. Brassi oli kasvattanut kokoaan piikittämällä kehoonsa vaarallisia öljyjä.
Arlindo oli sisarenpoikansa mukaan ryhtynyt puuhaan veljensä tragedian jälkeen. Kehonrakennuksesta teini-ikäisenä innostunut veli kuoli ryöstössä.
Arlindon sisarenpoika pohti kehoon ruiskitun öljyn saattaneen vaikuttaa munuaisongelmiin.
Arlindo oli lisäksi kertonut aloittaneensa anabolisten steroidien käytön jo parikymppisenä haluttuaan kasvaa isoksi.
Kehonrakentajan tunnettuus kasvoi myös hänen osallistuttuaan erinäisiin tv-ohjelmiin. Brasilialainen teki satunnaisia rakennustöitä itsensä elättääkseen ja asui äitinsä kanssa.