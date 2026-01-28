Sairaalaan kiidätetty Kali Muscle paljastaa saaneensa sydänpysähdyksen kuntosalilla.

Kali Muscle, 50, oikealta nimeltään Chuck Kirkendall, kiidätettiin sairaalaan kalifornialaiselta kuntosalilta toissa lauantaina. Tarkempaa julkista tietoa supersuositun yhdysvaltalaiskehonrakentajan tilasta ei ollut.

Mies on kuitenkin nyt avannut tapahtunutta Youtubessa, jossa hänellä on lähes neljä miljoonaa tilaajaa. Kehonrakentajan mukaan kyseessä ei ole nyyhkytarina, vaan varoitus treenaamista rakastavalta ihmiseltä.

– Sain uuden sydänkohtauksen 17. tammikuuta. En kotona, en unessa, vaan kuntosalilla. Paikassa, jossa kaikki ajattelevat terveyttä, eikö? Koin täyden sydänpysähdyksen, Kali Muscle sanoi.

Hän kertoi lyöneensä päänsä lujaa. Kuntosalilla treenaamassa ollut ensihoitaja ryhtyi elvyttämään kuorsaamaan alkanutta tajutonta lihaskimppua.

– En malta odottaa, että tapaan hänet. Hän pelasti henkeni.

"Perheeni ei tiennyt, selviäisinkö"

Kali Muscle oli kokenut aiemmin sydänkohtauksen, vuonna 2021. Miehen sydämeen asennettiin verenkierron palauttamiseksi metallinen tukiverkko eli stentti. Nyt asennettiin kaksi stenttiä lisää.

Kehonrakentajan hoidossa käytettiin sydäniskuria. Hänet vaivutettiin koomaan, jossa hän oli kolmen päivän ajan. Kaikkiaan mies vietti sairaalassa seitsemän päivää.

– Perheeni ei tiennyt, selviäisinkö.

Kali Musclella on vaimo ja kaksoslapset.

– Tämä on vakavaa. Ajatelkaa, kuusivuotiaat kaksoseni olisivat jääneet isättömiksi, vaimostani olisi tullut leski. Kaikki johtuu menneisyyden virheistäni.

Kali Muscle on aiemmin pohtinut, että vuosikausien anabolisten steroidien käyttö oli osaltaan johtamassa hänen aiempaan sydänkohtaukseensa. Kehonrakentaja varoitti steroideista jälleen.

– Kerron teille nyt, että jos luulette, että enemmän lääkkeitä, enemmän steroideja ja enemmän intensiteettiä tarkoittaa parempaa elämänlaatua, olette väärässä, koska ajattelin samoin. Lihakset eivät tarkoita kuolemattomuutta. Vahva keho ei kumoa huonoja valintoja, ja sydän muistaa hiljaa jokaisen valinnan.