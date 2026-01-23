Kehonrakennuksen kaksinkertainen Mr. Olympia -kilpailija Jason Lowe on kuollut 38-vuotiaana.

Yhdysvaltalaiskehonrakentaja Jason Lowe oli julkaissut Instagramissa videopäivityksen jalkatreeneistään vain päivä ennen kuin hänen Ashley-vaimonsa kirjoitti suru-uutisesta.

– Tämä on elämäni rankin päivä. En tiedä, riittävätkö sanat koskaan kuvaamaan sitä, mitä merkitsit minulle, koska ne kaikki tuntuvat suhteessa niin pieniltä. Teit minusta paremman version itsestäni, ja sinusta piti tulla paras isä.

– Se, että sanon olevani murtunut, ei riitä alkuunkaan kuvaamaan tämän menetyksen syvyyttä. Istun täällä takapihallamme kirjoittamassa tätä Olympia-takissasi, yrittäen tuntea sinut lähellä, yrittäen ymmärtää maailmaa, joka jo nyt tuntuu erilaiselta ilman sinua.

Jason Lowe oli saavuttanut Kansainvälisen fitness- ja kehonrakennusliiton IFBB:n ammattilaiskortin vuonna 2017. Hän kilpaili kehonrakennuksen kuninkuuskilpailu Mr. Olympiassa kahdesti: klassisessa fysiikassa vuonna 2019 ja 212-sarjassa, jossa painoraja on 96 kiloa, vuonna 2020.

Toisella kerralla Lowe sijoittui viisi pykälää Olympia-debyyttiään paremmin ja oli sarjassaan 11:s.

Lowe jatkoi kisaamista ja julkaisi aktiivisesti Instagram-tilillään kuvia ja videoita treenaamisestaan ja kunnostaan.

– Hän oli yksi kehonrakennuksen ystävällisimmistä ja nöyrimmistä persoonista. Lähetämme syvimmät osanottomme hänen vaimolleen Ashleylle, hänen perheelleen, hänen ystävilleen ja tukijoilleen niin kehonrakennuksessa kuin sen ulkopuolella. Menetimme tänään aivan mahtavan ihmisen, RxMusclen sosiaalisessa median