Venäjän kehonrakennusliiton puheenjohtaja avautui dopingin vastaisen työn vaikeudesta.

Venäjän kehonrakennusliiton dopingin vastaista työtä vaikeuttavat organisaatiot, joiden kilpailuissa dopingvalvontaa ei ole, liiton puheenjohtaja Aleksandr Vishnevski päivittelee.

– Periaatteessa teemme kaiken dopingin vastaisessa työssä kaiken, minkä voimme, Vishnevski sanoi uutistoimisto Tassille.

Hän kertoi, että kehonrakennuksen pariin tulevat urheilijat ovat tyypillisesti harjoitelleet itsenäisesti seuroissa ja kuntosaleilla ilman minkäänlaista antidopingkoulutusta.

– Nämä urheilijat löytävät itselleen valmentajia verkosta ja voivat ostaa sieltä myös lisäravinteita. Sitten he rekisteröityvät kilpailuihimme, ja jotkut näistä urheilijoista jäävät kiinni dopingin käytöstä, mistä annamme heille kilpailukiellon.

– Venäjällä on kuitenkin niin sanotusti vaihtoehtoisia organisaatioita, myös amerikkalaisten alaisuudessa olevia, jotka järjestävät kilpailuja Moskovassa. Näissä kilpailuissa ei ole dopingvalvontaa, ja monet aiemmin meiltä kilpailukiellon saaneet urheilijat siirtyvät vaivatta sinne.

Tass mainitsee esimerkiksi yhdysvaltalaisen kehonrakennusorganisaatio NPC:n.

Lisäksi Tassin lähde sanoi, että osa Venäjän kehonrakennusliiton kilpailuissa käyneistä urheilijoista kieltäytyy dopingtestistä ja vaihtaa tällöin organisaatiota.

– Dopingin vastainen taistelumme ei ole siksi yksinkertaista; kyseessä on hidas prosessi.

Venäjän antidopingtoimisto Rusada tilastoi viime vuonna 14 tapausta, joissa kehonrakentajat kieltäytyivät dopingnäytteen antamisesta.

Suomessa ilman dopingtestausta voivat kilpailla Suomen Kehonrakennusliiton urheilijat, kun taas Suomen Fitnessurheilun kilpailijoita testataan.