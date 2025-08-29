Suora lähetys kello 18.30: Miten Euroopan puolustusta vahvistetaan? Orpo ja Von der Leyen pitävät infon

Suomessa tänään vierailulla oleva Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertovat tiedotustilaisuudessa päivän keskusteluista. MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana noin kello 18.30 alkaen.

Ursula von der Leyen tapasi Suomen-vierailullaan tänään perjantaina pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja presidentti Alexander Stubbin.

Orpon mukaan von der Leyen halusi tutustua Euroopan etulinjan maiden turvallisuushaasteisiin.

– Tämä vierailu alleviivaa sitä, kuinka komissio suhtautuu Venäjän uhkaan tosissaan ja todella haluaa oppia meiltä Venäjän rajanaapureilta, pääministeri Orpo arvioi etukäteen.

Orpon ja von der Leyenin oli määrä keskustella muun muassa Euroopan turvallisuustilanteesta ja yhteisen puolustuksen vahvistamisesta. 

Samoin esillä ovat oletettavasti olleet Ukrainan tukeminen, hybridivaikuttamisen torjunta ja kriittinen infrastruktuuri.

Tiedotteen mukaan von der Leyenille esiteltiin lisäksi esimerkiksi rajavalvontaa Suomen merialueilla. 

Viime vuonna von der Leyen vieraili Lappeenrannassa ja Suomen itärajalla.

