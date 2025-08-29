Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee tänään Suomessa.

Ursula von der Leyen tapaa vierailullaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja presidentti Alexander Stubbin.

Orpo kertoi vierailusta puheessaan, jonka hän piti kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa keskiviikkona. Orpon mukaan von der Leyen haluaa tutustua Euroopan etulinjan maiden turvallisuushaasteisiin.

– Tämä vierailu alleviivaa sitä, kuinka komissio suhtautuu Venäjän uhkaan tosissaan ja todella haluaa oppia meiltä Venäjän rajanaapureilta, pääministeri Orpo arvioi.

Orpo ja von der Leyen keskustelevat muun muassa Euroopan turvallisuustilanteesta ja yhteisen puolustuksen vahvistamisesta. Samoin esillä ovat Ukrainan tukeminen, hybridivaikuttamisen torjunta ja kriittinen infrastruktuuri.

Tiedotteen mukaan von der Leyenille esitellään esimerkiksi rajavalvontaa Suomen merialueilla.

Viime vuonna von der Leyen vieraili Lappeenrannassa ja Suomen itärajalla.