Von der Leyen tänään Suomeen – "Komissio suhtautuu Venäjän uhkaan tosissaan"

AOP von der leyen
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee Suomessa 29. elokuuta.ullstein bild - Unkel/ All Over Press
Julkaistu 35 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee tänään Suomessa. 

Ursula von der Leyen tapaa vierailullaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja presidentti Alexander Stubbin.

Orpo kertoi vierailusta puheessaan, jonka hän piti kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa keskiviikkona. Orpon mukaan von der Leyen haluaa tutustua Euroopan etulinjan maiden turvallisuushaasteisiin.

– Tämä vierailu alleviivaa sitä, kuinka komissio suhtautuu Venäjän uhkaan tosissaan ja todella haluaa oppia meiltä Venäjän rajanaapureilta, pääministeri Orpo arvioi.

Orpo ja von der Leyen keskustelevat muun muassa Euroopan turvallisuustilanteesta ja yhteisen puolustuksen vahvistamisesta. Samoin esillä ovat Ukrainan tukeminen, hybridivaikuttamisen torjunta ja kriittinen infrastruktuuri.

Tiedotteen mukaan von der Leyenille esitellään esimerkiksi rajavalvontaa Suomen merialueilla. 

Viime vuonna von der Leyen vieraili Lappeenrannassa ja Suomen itärajalla.

Lue myös: Itärajalla asuvalle Tealle puhelut ovat päivittäinen riesa – pohtii poismuuttoa

Puolustusministeri Häkkänen: Suomeen on kohdistunut hybridivaikuttamista

Itärajan sulkua vastustavaan mielenosoitukseen saapui vastamielenosoittajia Ukraina-paidoissa

Lisää aiheesta:

Orpo: Ursula von der Leyen tulee Suomeen perjantainaVon der Leyen hehkuttaa suomalaisen varautumisen erityispiirrettä: "Meillä on niin paljon opittavaa"Kuuntele Ursula von der Leyenin purkaus Helsingin protestoijille – "Moskovassa olisitte putkassa kahdessa minuutissa"Von der Leyen Lappeenrannassa: "Meillä on paljon opittavaa Suomelta"EU:n Von der Leyen vierailee Suomen itärajallaUrsula von der Leyenilta tukea Suomelle: "Päätämme kuka tulee Euroopan unioniin, eivät ihmissalakuljettajat"
Ursula von der LeyenSuomiTurvallisuusMaanpuolustusMerivoimatKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Ursula von der Leyen