Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Lisäksi Ukrainaa tukeva niin kutsuttu halukkaiden koalitio pitää etäkokouksen Ranskan ja Britannian johdolla.

Luvassa Kiovassa on muun muassa virallinen muistoseremonia, seppeleenlasku, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin presidentillinen vastaanotto ja tiedotustilaisuuksia. Kiovassa on määrä keskustella rauhanneuvotteluiden tilanteesta, sen seuraavista askeleista ja Ukrainan tukemisesta.

Paikalla on ainakin Pohjoismaiden ja Baltian johtajia sekä muita eurooppalaisia johtajia, kuten EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa .

Ukrainassa neljä vuotta jatkunutta sotaa muistetaan Kiovassa ja eri puolilla maailmaa.

Ukrainassa neljä vuotta jatkunutta sotaa muistetaan Kiovassa ja eri puolilla maailmaa.

Näin länsijohtajat muistavat Ukrainan sodan alkamista Kiovassa ja maailmalla

Näin länsijohtajat muistavat Ukrainan sodan alkamista Kiovassa ja maailmalla

Paikalla Kiovassa ovat myös toimittaja Valtteri Kykkänen ja kuvaaja Petri Dhuy.

Ukrainan sota huomioidaan EU:ssa ja YK:ssa

Volodymyr Zelenskyi puhuu tänään etäyhteydellä Euroopan parlamentille sen täysistunnossa kello 11.15 Suomen aikaa, minkä jälkeen parlamentti keskustelee tilanteesta Venäjän hyökkäyssodassa ja EU:n panoksesta rauhan saamiseksi Ukrainaan. Sen jälkeen parlamentti äänestää päätöslauselmasta.