Tänään tiistaina tulee kuluneeksi neljä vuotta Venäjän laajamittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan.
Tapahtunutta muistetaan luonnollisesti Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, jonne on kokoontunut joukko eurooppalaisia johtajia tasavallan presidentti Alexander Stubb mukaan lukien.
Paikalla on ainakin Pohjoismaiden ja Baltian johtajia sekä muita eurooppalaisia johtajia, kuten EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa.
Luvassa Kiovassa on muun muassa virallinen muistoseremonia, seppeleenlasku, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin presidentillinen vastaanotto ja tiedotustilaisuuksia. Kiovassa on määrä keskustella rauhanneuvotteluiden tilanteesta, sen seuraavista askeleista ja Ukrainan tukemisesta.
Lisäksi Ukrainaa tukeva niin kutsuttu halukkaiden koalitio pitää etäkokouksen Ranskan ja Britannian johdolla.