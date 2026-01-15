Ajokeli on tänään huono lähes koko maassa pohjoista Suomea lukuun ottamatta.

Uudellamaalla ja maan länsiosassa ajokeli on aamusta alkaen ollut paikoin jopa erittäin huono lumisateen, pöllyävän lumen ja jäisten tienpintojen vuoksi.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi kertoo STT:lle, että pääkaupunkiseudulta Pirkanmaalle ja osin Pohjanmaallekin ulottuva sakea lumisade haittaa tällä hetkellä liikennettä.

MTV Uutisten tietojen mukaan esimerkiksi Turun moottoritiellä Uudellamaalla autot ajavat reilusti alle nopeusrajoitusten huonon ajokelin vuoksi.

Voit seurata Helsingin säätilannetta suorana alla olevalta videolta. Jos upotus ei näy selaimessasi, löydät sen YouTubesta täältä.

Iltapäivään mennessä lumisateet siirtyvät kohti itää ja heikkenevät.

Huomenna sää selkenee maan etelä- ja keskiosissa ja heikkoa pakkasta on lähes koko maassa.