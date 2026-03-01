Suomen miesten koripallomaajoukkue voitti Belgian MM-karsintaottelussa Espoossa pistein 78–75. Samalla varmistui sijoitus karsintalohkon kärkikolmikossa ja paikka MM-jatkokarsinnassa.
Perjantaina Charleroissa Suomi esitti viimeisellä neljänneksellä komean nousun. Belgia lähti päätöskympille kahdeksan pisteen johtoasemassa, mutta Suomi vei viimeisen neljänneksen aivan pystyyn ja voitti 71–66.
Tänään Espoossa Belgia vei taas peliä valtaosan kolmesta ensimmäisestä neljänneksestä. Suomi nousi ensimmäistä kertaa johtoon, kun Edon Maxhuni upotti kolmosen vajaat kaksi minuuttia ennen kolmannen neljänneksen päättymistä.
Viimeinen neljännes mentiin lähes tasatahtiin, ja voitto irtosi lopulta kolmen pisteen erolla. Suomen ja koko ottelun paras pistemies oli perjantain tapaan Olivier Nkamhoua, joka pussitti tänäänkin 23 pistettä.
Karsintojen lohkovaihe päättyy Suomen osalta kesä-heinäkuussa pelattavilla kotiottelulla Unkaria vastaan ja vierasottelulla Ranskaa vastaan.
MM-jatkokarsinnat pelataan kolmessa ikkunassa elo-syyskuussa 2026, marras-joulukuussa 2026 ja helmi-maaliskuussa 2027.
MM-kisat pelataan Qatarissa 27.8.–12.9.2027.