The Summit -kisaaja Elina Kallio yllättää hurjalla treenimetodilla.
Suosittu seikkailuohjelma The Summit Suomi palaa toisen tuotantokauden jaksoin. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä ja viedä 150 000 euron palkintopotti Kolåstinden-vuoren huipulle.
Kuusamolainen Elina Kallio, 31, on yksi tulevan kauden kilpailijoista. Porojen ruokinta-asiantuntijana työskentelevä Kallio kertoo lähteneensä ohjelmaan luonnon ja seikkailun takia. Hänen mukaansa myös ohjelman ensimmäinen kausi oli hyvin inspiroiva.
– Tämä oli sellainen, joka kosahti aika lujaa omaan kupoliin. Luonto ja eräily ovat niin vahva osa omaa elämääni, Kallio nauraa.
Kallio kertoo valmistautuneensa seikkailuun ulkoilemalla koirien kanssa ja totuttamalla kroppaa painaviin kantamuksiin.
– Aina otin lenkille mukaan rinkan, johon laitoin halkoja tai kiviä. Puhtaasti totutin selkää ja kroppaa siihen, että olkapäillä on jotain.
Kallio kertoo, että hänen pelitaktiikkansa oli puhtaasti se, ettei hänellä ollut taktiikkaa. Ryhmähenkeä hän kuvailee huikeaksi.
– Helvetin hyvä ja se yllätti. Jo ensimmäisen päivän aikana tuntui sellainen yhteisöllinen dynamiikka ja ryhmähenki oli hyvä.
Eniten seikkailussa Kalliota yllätti se, että reissu oli sekä henkisesti, että fyysisesti raju monille kilpailijoista.
– Itse on tottunut ulkotyöhön ja kaikkiin olosuhteisiin. Kyllähän sen ymmärtää, että kaikilla ei ole samanlaista taustaa. Sekin yllätti, että millaisia ihmisiä sinne oli hakenutkin, Kallio pohtii.
Hän kertoo, että mikäli voittopotti kisasta tulisi, niin unelma poroelinkeinosta elämisestä olisi hiukan lähempänä.