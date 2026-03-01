Tuttu kisaaja palasi The Summit Suomen ensimmäisessä jaksossa.
The Summit Suomi -sarja palaa ruutuun sunnuntaina 1. maaliskuuta toisen tuotantokauden jaksoin. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä haastavassa maastossa ja kiivetä lopulta Kolåstinden-vuoren huipulle. Vuoriseikkailun juontajana jatkaa Jasper Pääkkönen.
Kauden ensimmäisessä jaksossa retkikunta lähti matkaan. Jakson lopussa kuitenkin nähtiin yllättävä käänne. Vuorenvartijan kyydissä ollut henkilö muutti koko pelin kulun.
Helikopterin kyydistä paljastui viime kaudella kisassa mukana ollut Roy. Roysta tuli taka-ajaja.
– Sinulla on 36 tuntia aikaa saada heidät kiinni, Pääkkönen ilmoitti.
Roy sanoi lähtevänsä kisaan samalla asenteella kuin viimeksi. Yksi asia on kuitenkin toisin.
– Annan muiden tehdä niitä ratkaisuja. Maltti on valttia, hän sanoi.