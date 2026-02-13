Lomailijoille on luvassa hyvä ajokeli menoliikenteeseen ja hyvät ulkoilusäät, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pakkaset jatkuvat.

Talvilomakauden menoliikenne käynnistyy tänään, kun koulujen hiihtolomat alkavat.

Tästä päivästä ja huomisesta odotetaan hiihtolomakauden menoliikenteen vilkkaimpia päiviä, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus. Tänä viikonloppuna lomalle lähdetään pääkaupunkiseudulta, Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta.

Fintrafficin mukaan liikennemäärät nousevat tänään puolenpäivän jälkeen. Ajoittaista jonoutumista voi olla luvassa etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä sekä valtateillä 4, 5 ja 9 aina Jyväskylän ja Mikkelin korkeuksilla saakka.

Myös pohjoisen matkailukohteiden lähettyvillä kannattaa varautua jonoutumisiin, etenkin tänään ja huomenna.

Vielä sunnuntaille odotetaan normaalia talvisunnuntaita suurempia liikennemääriä, mutta menoliikenne on tuolloin jo edellispäiviä maltillisempaa.

Koulujen hiihtolomat vietetään kolmessa erässä viikoilla kahdeksan, yhdeksän ja kymmenen. Lomaliikenne keskittyy lähiviikonloppuihin ja kasvattaa selkeästi pohjoiseen suuntautuvan liikenteen määriä.

Luvassa hyvää ulkoilusäätä

Ilmatieteen laitoksen mukaan aurinko voi näyttäytyä monin paikoin ystävänpäiväviikonloppuna.

– Hyvää ulkoilusäätä on laajalti tiedossa, kunhan muistaa pukeutua lämpimästi. Poutainen pakkassää tarkoittaa lisäksi hyvää ajokeliä talviloman menoliikenteeseen, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Oskari Rockas tiedotteessa.

Ensimmäisellä talvilomaviikolla lämpötilat vaihtelevat päivisin 5–15 pakkasasteen välillä. Maan keski- sekä pohjoisosassa ilta- ja aamuaikaan pakkaslukemat voivat olla yli 20 asteessa.

Pilvisyys on vaihtelevaa, ja sateet jäävät vähäisiksi. Suurin riski ajoittaisille lumisateille on Ilmatieteen laitoksen mukaan alkuviikolla maan pohjoisosassa.

Talvi tavanomaista vähälumisempi

Lunta on kuitenkin tällä talvilomalla laajalti tavanomaista vähemmän. Itäisissä maakunnissa lunta on ajankohtaan nähden jopa harvinaisen vähän. Pohjois-Karjalassa lunta on nyt noin 20 senttimetriä, kun keskimääräinen lumensyvyys alueella on 20–35 senttimetriä suurempi, Ilmatieteen laitos kertoo.

Maan etelä- ja keskiosassa lunta on yleisesti 5–30 senttimetriä ja Lapissa sekä Kainuun pohjoisosissa 40–80 senttimetriä. Etelässä lumensyvyydet ovat paikoin lähellä tavanomaista. Lapin itäosissa lunta on osin tavanomaista enemmän.