Sekä työllisten että työttömien määrä Suomessa on kasvanut. Tilannetta selittää se, että työmarkkinoille on tullut paljon ihmisiä työvoiman ulkopuolelta.
Työttömien määrä jatkoi kasvuaan lokakuussa. Tilastokeskus kertoo, että 15–74-vuotiaita työttömiä oli lokakuussa 48 000 enemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten.
Työttömyys kasvoi enemmän naisten kuin miesten joukossa. Työttömiä naisia oli 37 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Samaan aikaan myös työllisten määrä kasvoi. Työllisiä oli lokakuussa 25 000 enemmän kuin vuosi sitten.
Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen sanoo tilannetta selittävän sen, että työvoimaan on tullut lisää ihmisiä työvoiman ulkopuolelta. Tilanne ei hänen mukaansa selity esimerkiksi maahanmuutolla, sillä maahantulijoiden määrä on siihen liian pieni.