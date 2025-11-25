Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen sanoo tilannetta selittävän sen, että työvoimaan on tullut lisää ihmisiä työvoiman ulkopuolelta. Tilanne ei hänen mukaansa selity esimerkiksi maahanmuutolla, sillä maahantulijoiden määrä on siihen liian pieni.

Työttömyys kasvoi enemmän naisten kuin miesten joukossa. Työttömiä naisia oli 37 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Nyt syystä tai toisesta opiskelijat ovat hakeutuneet työmarkkinoille entistä enemmän. Heistä suuri osa ei ole saanut työtä, vaan on siinä työnhakijajoukossa, Taskinen sanoi tiedotustilaisuudessa.