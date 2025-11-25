Työnhaku voi kaatua siihen, ettei hakija tunne yritystä.

Suomessa on työttömiä työnhakijoita yli 300 000. Tavat ja pelisäännöt työnhakuun muuttuvat, mutta tietyt perusasiat pysyvät.

Yksi asia, joka ei muutu, on hyvien pohjatöiden tekemisen merkitys työhaastattelua varten.

Työnhakukone ja rekrytointimedia Duunitorin johtavan asiantuntijan Lauri Vaiston mukaan työhaastattelussa sekä työhakemuksessa pitää välittyä kiinnostus haettavaa työtehtävää kohtaan.

– Jos työhaastattelu johonkin kaatuu, niin ne on yleensä kysymykset, joissa testataan, miten hyvin työnhakija on tutustunut työnantajaan. Ymmärtääkö hän, millaisella toimialalla toimitaan, millaisia asiakkaita yrityksellä on, millaisia tehtäviä yrityksessä on, Vaisto listaa.

– Jos tämä tieto puuttuu hakijalta, työnantaja voi miettiä, kuinka paljon hakija on itse asiassa kiinnostunut työtehtävästä, Vaisto sanoo.

Vääriä vastauksia Vaiston mukaan haastatteluissa ei sinällään ole. Vaiston mukaan hakijan ei kannata koskaan valehdella, mutta kannattaa tuoda esiin asioita, jotka tukevat työn hakemista sekä hakijan menestymistä työssä.

Oma kuva ansioluetteloon vai ei? Tämän kuuman kysymyksen asiantuntija jättäisi hakijan omaan harkintaan.

– Tästä käydään paljon keskustelua. Kuvan laittaminen ei ole välttämättä hyvä, koska rekrytoinnissa pyritään neutraaliuteen. Ihmisen ulkonäön ei pitäisi olla kriteeri, joka vaikuttaa hakemukseen. Totta kai kuvan voi laittaa, jos haluaa, Vaisto toteaa.